Usuários de energia do interior já podem pagar conta com cartão

Os clientes, residenciais, comerciais, industriais e rurais já podem realizar o pagamento à vista ou parcelamento, via cartões. | Foto: Divulgação

Amazonas - A Amazonas Energia está oferecendo a possibilidade do pagamento da conta de energia ser realizada nos cartões de crédito ou débito em alguns municípios do interior. Os clientes, residenciais, comerciais, industriais e rurais já podem realizar o pagamento à vista ou parcelamento, via cartões.

As primeiras localidades a implementarem as máquinas de cartão, são: Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Coari, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Nas regiões de pelotão de fronteira, como Japurá (Vila Bittencourt), Santo Antônio do Içá (Ipiranga), Atalaia do Norte (Estirão do Equador e Palmeiras do Javari), não há nenhuma agência bancária, e os pagamentos só eram realizados em espécie, agora, esses locais receberam máquinas de cartão, onde os clientes poderão negociar e parcelar com mais facilidade de acordo com a bandeira do seu cartão.

Segundo a empresa, gradativamente, outros municípios e localidades adotarão esta forma de pagamento facilitada, visando trazer mais uma alternativa e comodidade aos clientes que residem no interior do Amazonas.

