Mais de 100 mil estudantes já realizaram o recadastro da meia passagem

Manaus (AM)- De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), no período de 1º a 18 de fevereiro, 11,7 mil estudantes realizaram o cadastro para a meia passagem e 112,2 mil fizeram o recadastramento, totalizando 123,9 mil pessoas. A previsão é de que 200 mil pessoas realizem o cadastro e recadastro estudantil.

A novidade deste ano é a obrigatoriedade de informar o CPF do titular durante o cadastro e recadastro. “Com frequência, os estudantes perdem a senha de acesso e no período de recadastramento há um grande volume de atendimentos parar recuperar os dados. Em virtude disso, o acesso para o cadastro e recadastro será via CPF”, destacou o gerente de Bilhetagem, Antônio Zanetti.

Processo - O cadastro e recadastro estudantil deve ser realizado por meio do site estudantes.manaus.am.gov.br ou sinetram.com.br. Para quem vai receber o cartão de estudante pela primeira vez é preciso aguardar 72 horas após o cadastro e depois se dirigir à Central do Sinetram (ao lado do T1) ou no Posto de Atendimento do Shopping Phelippe Daou (próximo ao T4), munido de um documento de identificação mais a senha gerada no site. Em caso de menor de idade, deverá ir acompanhado de um responsável legal.

*Com informações da assessoria