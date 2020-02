Vítimas do incêndio em Educandos recebem donativos da Prefeitura

Os kits de donativos possui rede, camas de casal e solteiro; colchões de casal e solteiro; travesseiros, lençóis de cama; ventilador e fogão. | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária

Manaus (AM) - Foi realizada nesta sexta-feira, 21/2, mais uma entrega de donativos a 41 famílias remanescentes das ações realizadas no decorrer do ano de 2019 às famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos (zona Sul) ocorrido em 2018. A ação, foi coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A entrega dos kits de donativos que possui rede, camas de casal e solteiro; colchões de casal e solteiro; travesseiros, lençóis de cama; ventilador e fogão, ocorreu na Agência de Desenvolvimento Local (ADL) no Cajual, Morro da Liberdade (zona Sul). Uma das pessoas beneficiadas com as doações foi Maria Trindade da Silva Oliveira, 40, que morava no Educandos com o marido e as duas filhas na época do incêndio.

“Morava no Educandos desde os meus 9 anos e quando me vi naquela situação fiquei muito abalada. Aos poucos as coisas foram clareando. Hoje recebi o kit completo, que está muito bonito e eu só tenho a agradecer a Deus por todas as pessoas que têm ajudado a todos nós que passamos por aquilo. Que Deus abençoe a todos”, disse.

Mudança de vida

A entrega dos donativos representa também um novo momento na vida de Rayane Correa Borges, 40, que, conforme ela, viveu em 2019 um dos piores anos de sua vida. “O ano passado foi muito triste para mim, perdi meu marido e um dos meus três filhos. Não tive condições de vir buscar minhas doações antes, mas hoje me sinto melhor e fico feliz por receber tudo isso. Essas doações chegam em um ótimo momento, quando me preparo para receber o meu apartamento da prefeitura. Vou levar tudo para lá e recomeçar”, afirmou.

Rayane foi uma das moradoras contempladas com um dos apartamentos do Residencial Manauara que foram destinados às famílias vítimas do incêndio em Educandos. O Residencial Manauara é um dos empreendimentos imobiliários, dentro da política habitacional da Prefeitura de Manaus, e que deve ser entregue à população neste primeiro semestre.

Conforme a secretária da Semasc, Conceição Sampaio, 200 famílias serão beneficiadas pela Prefeitura de Manaus com os apartamentos populares construídos pelo município, as demais famílias serão contempladas com a indenização, no valor de R$ 35 mil, oferecida pelo governo estadual. As famílias que optaram pela indenização em dinheiro assinaram o ato de renúncia aos apartamentos e, portanto, não serão contempladas com esses imóveis.

“O prefeito Arthur Virgílio Neto e a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, desde o primeiro momento tem tido um olhar de muita sensibilidade e respeito com essas famílias, por isso nossa preocupação em distribuir esses kits até o final, até que todos sejam contemplados. Essas famílias não tinham vindo até nós, mas nós fomos até elas e estamos aqui novamente no Cajual fazendo esta entrega”, disse.

Assistência

Conceição disse, ainda, que as famílias que não fizeram o acordo com o Governo Estadual e optaram pelos apartamentos seguem recebendo o auxílio-aluguel, no valor de R$ 300, até junho deste ano. “Passamos 2019 todo dando toda a assistência possível e, por determinação do prefeito, vamos manter o auxílio-aluguel até junho, quando essas famílias irão ocupar seus apartamentos, vão ter acesso aos seus imóveis cedidos pela Prefeitura de Manaus”, finalizou.





