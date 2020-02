Prefeitura promove oficina de reaproveitamento de resíduos e formação

| Foto: Divulgação/ Semmas

A oficina de reaproveitamento de resíduos, realizada pela Prefeitura de Manaus durante quatro dias, na comunidade do Monte das Oliveiras, zona Norte, foi concluída nesta sexta-feira, 21/2, com um total de 102 peças produzidas e 22 pessoas participantes capacitadas como multiplicadores de informações ambientais.



O trabalho tem como principal finalidade incentivar a prática da coleta seletiva de resíduos e a geração de renda para famílias a partir do reaproveitamento de materiais como garrafas pet, papelão, garrafas de vidro, embalagens tetrapack, entre outros. Este ano, além das oficinas mensais no Espaço da Cidadania Ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) pretende intensificar a presença nos bairros com oficinas oferecidas nas comunidades.

De acordo com o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, a maioria dos participantes mora na localidade e convive diariamente com o descarte irregular às margens do Igarapé do Passarinho, que corta o bairro. “Tivemos um saldo positivo de 22 pessoas que agora estão habilitadas a realizarem novas oficinas para outros moradores do bairro, em uma corrente que vai gerando frutos. Empoderamos a comunidade neste sentido”, afirmou Araújo.

" Para os moradores, essa oficina é muito boa, já participei de outras e em todas tive a oportunidade de aprender mais ainda " Fátima Marinho, Moradora do bairro

A oficina teve como foco o reaproveitamento de garrafas. Além das técnicas de decoração, que transformam vasilhames em objetos decorativos, os participantes aprenderam também sobre o tempo de decomposição de materiais como o vidro na natureza. “Muitos moram às margens do Igarapé do Passarinho e sonham em ver um dia as margens limpas e sem resíduos. Fica mais fácil sabendo dar a destinação correta”, observa Raimundo Araújo.

Segundo ele, a vantagem de realizar as oficinas nas comunidades é a da proximidade com o contexto ambiental onde estão inseridos os participantes.

Associações de moradores, clubes de mães, entre outras entidades, podem solicitar as oficinas por meio de ofício encaminhado para [email protected] . Mais informações pelos telefones 98842-2090, 98137-9876 e 3236-8587.

