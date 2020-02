Força-tarefa atende famílias vítimas de incêndio no São Lázaro

Manaus - Tão logo foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para atuar no incêndio ocorrido por volta das 13h deste domingo, 23/2, na rua São Lucas, do bairro São Lázaro, zona Sul da capital, a Prefeitura de Manaus montou uma força-tarefa entre os órgãos de apoio e proteção social para prestar auxílio às vítimas.

Ainda não se sabe ao certo o número de residências atingidas, mas o levantamento inicial já contabiliza 12 casas atingidas, em sua maioria com perda total.

O atendimento inicial foi concentrado na igreja Bom Pastor, na rua Magalhães Barata, para onde algumas famílias foram levadas. Algumas que perderam tudo e outras com danos parciais.

"Vamos fazer o levantamento socioeconômico de todas as pessoas atingidas e, conforme a necessidade, o encaminhamento para o auxílio-aluguel”, explicou a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) aturam no local, com apoio de duas motolâncias e uma ambulância. “Os hipertensos, as gestantes, crianças, diabéticos, todos foram monitorados pelo SAMU.

Não houve caso de óbito ou lesão grave causada por queimadura. O atendimento concentrou-se nas pessoas que inalaram grande quantidade de fumaça

Leia mais:

Mãe joga criança pela janela para salvá-la de incêndio em Manaus



Vídeo: casas pegam fogo na Zona Sul de Manaus neste domingo

Casas pegam fogo durante incêndio no São Lázaro, em Manaus