Igreja arrecada doações para vítimas do incêndio em São Lázaro

As vítimas perderam tudo, inclusive a moradia e necessitam de auxílio o mais rápido possível. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - No dia 23 de fevereiro aconteceu um incêndio no Bairro São Lázaro, onde famílias tiveram grandes perdas materiais e devido ao sinistro, a igreja católica reuniu fiéis que de forma voluntária estão realizando coleta de roupas, calçados, alimentos, produtos de higiene pessoal e outros objetos para ajudar os moradores. As vítimas perderam tudo, inclusive a moradia e necessitam de auxílio o mais rápido possível.



O Padre Izair, um dos responsáveis pela ação social e explicou sobre a importância de ajudar nas arrecadações. “Eles perderam tudo e nesse momento qualquer ajuda é bem recebida. Roupas, calçados, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e até mesmo itens de casa, como lençóis, toalhas de banho e outras coisas. O importante é ajudar. Se não puder doar, mas quiser vir de maneira voluntária ajudar com mão de obra, fique à vontade” pediu o padre.

Pontos de coleta

A Igreja matriz Paróquia de São Lázaro é um dos pontos de arrecadações. | Foto: Divulgação

Os pontos são na igreja matriz Paróquia de São Lázaro (Alameda São Lázaro, nº 86, bairro São Lázaro). O outro ponto de coleta de doações é a Igreja Bom Pastor (Rua Magalhães Barata, nº 1518, bairro Crespo), ambas igrejas são na Zona Sul de Manaus.

Mais informações sobre a ação pelos telefones (92) 99340-0060 ou 99441-0217.