Nova lei é mais severa com quem incitar automutilação pela internet

Medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê punições mais duras | Foto: Bigstock

Manaus - Até finalizar a leitura deste texto, mais de uma pessoa terá tirado a própria vida. Isso, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa morre a cada 40 segundos por ‘lesão autoprovocada’, no mundo. No Brasil, são registradas 5,7 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes. O assunto é sério, mas há quem tenha tornado a expressão 'gatilho', um meme. Para além da 'brincadeira', incitar ou ajudar alguém a se automutilar virou crime desde dezembro de 2019, e pode resultar de seis meses a dois anos de reclusão. A mudança veio com a alteração da Lei 13.968, que já previa pena para quem incitar ou ajudar alguém a cometer suicídio no Brasil.



Há ainda outros agravantes impostos na legislação. Por exemplo, se incitar alguém a se automutilar ou cometer suicídio e essa vítima ficar com lesão grave ou gravíssima, a pessoa que a influenciou pode pegar até três anos de prisão. Além disso, caso a vítima morra, quem incitou ou ajudou no suicídio está sujeito à pena de dois a seis anos de reclusão.



A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo torpe, se a vítima for menor de idade ou tiver diminuída a capacidade de resistência. É em dobro a pena, também, quando a incitação é via internet, rede social ou é transmitida em tempo real.

334 casos

Em 2019, a Secretaria de Educação do estado do Amazonas (Seduc-AM) registrou 334 casos de alunos que apresentaram comportamento autolesivo | Foto: Freepik

Em 2019, a Secretaria de Educação do estado do Amazonas (Seduc-AM) registrou 334 casos de alunos que apresentaram comportamento autolesivo. Em nota para esta reportagem, a pasta destacou a importância de entender que muitas vezes a automutilação é a manifestação visível do sofrimento ao qual as vítimas são submetidas, seja de violência ou de outros fatores.



"A Seduc tem trabalhado intensamente para promover mudanças nesses quadros. A Gerência de Programas e Projetos Complementares desenvolve entre suas ações projetos que promovem a prevenção e orientação contra as violências, entre as quais o bullying. O problema tem sido uma das principais portas de entrada para comportamento autolesivo. A secretaria desenvolve ações de prevenção, como palestras informativas e de motivação, envolvendo os pais em rodas de conversa, além de escuta especializada. Outra medida é o atendimento psicossocial e os encaminhamentos para a rede de atenção básica nos casos que se fizerem necessários", comentou a secretaria, em nota.

Sobre a nova lei, a Seduc espera que a "implementação ajude a coibir os casos de incitação que podem ocorrer no ambiente escolar, não se excluindo as ações de prevenção". A pasta disponibiliza a Coordenação de Atenção Psicossocial, que é uma rede composta de psicólogos e assistentes sociais da sede da secretaria e que abrange as Coordenadorias Distritais de Educação existentes em todas as zonas da cidade. Para mais informações, procure os gestores da escola onde a criança estuda, ou as coordenadorias distritais de educação (CDE) da sua região.

A dor nunca é a solução

Jovem preferiu não se identificar, mas diz que ainda sofre com crises. A imagem é ilustrativa | Foto: Freepik

"Acontece de você ver gifs ou imagens nas redes sociais de pessoas se cortando. Isso é um gatilho para mim. Outro deles é também o sentimento de abandono por parte de amigos e familiares. Você sente vontade de se cortar e até saudade. Embora, saiba que não é a melhor opção", comenta um jovem de 23 anos, que mora em Manaus.



No dia a dia dele, a palavra 'gatilho' vai de meme a algo muito doloroso. O jovem tem síndrome de Borderline, que é um transtorno mental grave. As principais características são um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento. Além disso, quem tem a síndrome sente constantemente instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança e impulsividade. No mais, têm as relações sociais prejudicadas.

"Eu me sinto muito mal. Parece que o mundo vai acabar. Eu espero que essa lei que proíbe incitar automutilação ou suicídio ajude. Apesar da palavra gatilho ter virado meme, só quem sente isso de verdade sabe quão agoniante é. Principalmente quando fazem com que você queira se machucar, quando já está fraco emocionalmente", diz ele.

Quem explica como pessoas que se machucam se sentem é a psicóloga Ketty do Socorro Figueiredo. Ela trabalha há nove anos na Seduc- AM e convive diariamente com essa realidade, já que ouve os alunos que procuram atendimento psicológico.

"A automutilação é preocupante, pois o índice de alunos realizando essa prática tem aumentado a cada ano, e na maioria das escutas que faço, eles revelam a falta de atenção da família como um dos fatores. Não apenas, mas também o sentimento de solidão, situações também relacionadas à sexualidade, que é quando os pais não os aceitam, ou eles próprios. O bullying, preconceito e discriminação também são muito fortes e eles não sabem lidar", explica a psicóloga.

Ela diz perceber que os jovens da nova geração não estão preparados para lidar com conflitos existenciais, "pois revelam estruturais frágeis para enfrentar as frustrações da vida e necessitam de direcionamento, mais diálogo, além de afeto".

Por fim, a profissional destaca o trabalho dos psicólogos nas ações de prevenção à automutilação e suicídio. Ela atua no CDE-02 (Coordenadoria Distrital de educação), situado no bairro Betânia. Lá, é responsável por assistir 36 escolas da zona sul 2, o que contabiliza cerca de 27 mil alunos. "Eu preciso de ajuda, porque é muita demanda. Realizo palestra, roda de conversa e tenho muitos parceiros, pois trabalhar com todo esse público e demandas seria desumano", afirma a profissional.

Cabe processo

A advogada e especialista em Educação Digital, Fabíola Rebelo, explica como proceder caso alguém, via internet, lhe incite a cometer automutilação ou suicídio. Também, se vítima for seu filho ou filha, menor de idade. "Deve procurar uma delegacia comum que poderá solicitar apoio da delegacia especializada em crimes cibernéticos apenas para identificar o autor do crime. No mais, dependendo do caso, pode ainda caber indenização por danos morais e até materiais, se houver despesas médicas decorrentes de alguma tentativa de autolesão", explica a especialista. A Delegacia Geral da Polícia Civil, em Manaus., fica na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, em frente ao Sambódromo.

Segundo a advogada, os crimes digitais são tratados com a mesma legislação e procedimento dos crimes em geral, ou seja, não é preciso se preocupar com essas diferenças. "Não existe um tratamento diferenciado, tudo depende da natureza do crime, mas não há distinção entre crimes praticados no ambiente virtual e os demais", esclarece Fabíola. Ela também é membra da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da OAB/AM.

Quanto às provas, a profissional diz que quanto mais, melhor. "Caso a incitação à automutilação ou suicídio tenha se dado na internet, os prints podem ser alterados, por isso é importante solicitar logo perícia digital forense nas mídias sociais e nos provedores de aplicativo (ex: Facebook, WhatsApp, etc) que indicarão a autoria do comentário e poder gerar assim a prova. Mesmo que já tenha sido apagado, tudo fica registrado", elucida.

Para os trâmites legais, Fabíola sugere procurar profissional da advogacia com especialização em crimes digitais. "Além disso, é essencial encaminhar a vítima para um psicólogo, para que acompanhe o caso e dê as orientações necessárias. Dessa forma, podemos amenizar danos ao emocional de quem foi incitado a cometer autolesão", orienta ela.

Sinais de alerta

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos humanos disponibiliza em seu site um manual para ter atenção aos principais sinais de tentativas de suicídio ou automutilação. Confira abaixo:

• Mudanças marcantes de personalidade e hábitos;

• Comportamento ansioso, agitado ou deprimido;

• Piora no desempenho escolar, no trabalho e em outras atividades que costumava manter;

• Afastamento de familiar e amigos;

• Perda de interesse em atividades de que gostava;

• Descuido da aparência;

• Perda ou ganho inusitado de peso;

• Mudança de padrão de sono;

• Comentários autodepreciativos persistentes;

• Comentários negativos em relação ao futuro, desesperança;

• Disforia marcante (combinação de tristeza, irritabilidade e acesso de raiva);

• Comentários sobre morte, sobre pessoas que morreram, e interesse por essa temática;

• Doação de pertences de valor e estima pessoal;

• Expressão clara ou velada a respeito do desejo de morrer ou de pôr fim à própria vida