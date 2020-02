Dezenas de moradores do Monte Horebe bloqueiam o trânsito na Torquato

Manaus - Centenas de moradores do Monte Horebe participam de uma grande manifestação, que teve início por volta das 15h deste sábado (29), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. O grupo protesta contra a ordem do Governo do Estado de desocupação da invasão que tem crescido a cada dia na Zona Norte de Manaus. Acompanhe as imagens: