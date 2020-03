‘É papel do Estado garantir moradia a necessitados’, diz sociólogo

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (2), durante a desocupação do Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, o sociólogo Carlos Santiago concedeu entrevista à Web TV Em Tempo sobre os impactos sociais e ambientais da invasão e as consequências da ordem de retirada dos moradores da área, por parte do Governo do Amazonas.

Além de outros assuntos, ele ressaltou que a devastação de áreas verdes não ocorre só na invasão Monte Horebe, como foi divulgado, mas também em outras regiões de Manaus. Para ele, além dos problemas que envolvem o assunto, é dever do Estado garantir moradia ao povo e papel da Defensoria defender quem precisa.

Abalo Social

Segundo ele, a reintegração de posse de terras é um processo complicado devido ao abalo social das famílias, a dificuldade da obtenção das moradias e a iminência da desocupação, que são fatores que causaram a desconformidade da população frente ao cenário. Para Santiago, a situação poderia ser evitada se houvessem políticas públicas para acompanhar o crescimento populacional.

“O surgimento de áreas como o Monte Horebe se dá devido à falta concessão de moradia digna à população mais pobre. As pessoas que habitam bairros iniciados em invasão normalmente são moradores do interior e de estados próximos, que vivem em situações de grande precariedade. Essas pessoas migram em busca de melhores condições de vida’’, afirma o sociólogo.

A falta de assistência aos moradores na desocupação do bairro Cidade das Luzes em 2015, inclusive, foi fator que deu origens ao Monte Horebe, conforme ressalta o sociólogo. “Vários bairros de Manaus tiveram origens em invasões e remoções como acontecem atualmente. Nas décadas de 70 e 80 eram comuns as invasões de terras em Manaus, e eram inclusive toleradas por políticos, pois servia como moeda de troca para obtenção de votos durante as eleições. Hoje, o contexto mudou e há uma pressão social de não se buscar formas precárias de moradia".

Para o sociólogo, a melhor forma de resolver o problema é havendo diálogo entre o Governo. "O governo tem a obrigação de construir moradias. A Justiça tem condições de homologar um acordo, e a Defensoria Pública tem o papel de defender quem necessita’’, ressaltou.

Assistência aos moradores

Os habitantes do Monte Horebe contarão com apoio humanizado e próximo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Em entrevista ao repórter Kennedson Paz, na manhã desta segunda, a secretária da Sejusc, Caroline Braz, informou que cada família será analisada de forma individual por uma equipe social, que dará apoio conforme os critérios de vulnerabilidade.

Para o sociólogo Carlos Santiago, é obrigação do poder público oferecer assistência às famílias em estado de vulnerabilidade.“Se o Governo tiver a preocupação de fazer um levantamento socioeconômico dos moradores e proporcionar uma moradia digna, é a coisa certa a ser feita. As pessoas que estão nessa situação precisam de toda a assistência com certa urgência”.

Violência , Precarização e Tráfico de drogas

“Há uma grande discussão sobre os atuais conflitos que ocorrem no bairro Monte Horebe. O problema da falta de segurança pública e de facções que tomaram conta do local não é problema exclusivo do Monte Horebe”, disse Carlos Santiago.

Para Santiago, a falta do transporte, de saúde e de segurança são questões que impactam a capital amazonense como um todo. Um bairro apenas não pode ser colocado como o causador de todos os transtornos habitacionais. Para ele, a discussão ambiental também é um ponto a ser discutido. “Áreas verdes, que deveriam ser protegidas, estão sendo agredidas na localização do Monte Horebe. No entanto, em várias áreas de Manaus isso também ocorre. É necessário olhar como um cenário maior toda a questão ambiental”, finaliza o sociólogo.

