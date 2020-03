Fake News sobre anulação de desocupação do Monte Horebe paralisa ações

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 10h, as atividades de desocupação do Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, foram paralisadas após a divulgação em massa, nas redes sociais, de fake news (notícias falsas), de que o Governador do Amazonas, Wilson Lima, teria dado ordens para que a ação de retirada das famílias fosse interrompida. Na ocasião, o coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), falou sobre o episódio.

O coronel afirmou que a informação da suspensão da desocupação é falsa e que o boato causou alvoroço entre os moradores, mas que a situação já foi controlada.

O secretário de segurança ressaltou que no decorrer da ação já foram presos dois traficantes, que estariam incitando a população contra as equipes do Governo. Conforme ele, após a detenção dos suspeitos, o processo continua sem incidentes.

“Todos os moradores da área não serão removidos até que haja conclusão do cadastro social, e não existe prazo para a finalização deste ato”, reforçou Bonates.

No momento, as áreas em que barracos estão sendo derrubados, conforme o coronel, são apenas as que não constituem residência e que não estão sendo ocupadas por famílias. Já foram removidos aproximadamente 100 barracos não ocupados e a remoção total deve durar aproximadamente de 20 dias.

