Moradores resistem e criticam ação de desocupação do Monte Horebe

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (2), durante a ação de desocupação do Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, os moradores criticaram as ações do Governo do Amazonas e dizem que não vão abandonar as residências. Além disso, um grupo informou que algumas moradias foram derrubadas com pessoas dentro. Até o momento, o Governo nega feridos durante a ação.

Leia também: Wilson Lima anuncia auxílio-aluguel a famílias do Monte Horebe





Assista à reportagem de Érica Aquino e César Gomes: