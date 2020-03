‘Livramento’, diz casal que segurou artefato explosivo sem saber

Manaus - No início da manhã desta terça-feira (3), por volta das 6h, o casal Vanderson Ferreira de Souza, de 40 anos, e Maria Elda Gomes, de 45 anos, se deparou com um artefato explosivo caseiro dentro da casa onde moram, situada na rua dos Papagaios, comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme Vanderson, o susto foi grande ao encontrar o artefato explosivo, que parece uma lata, dentro de uma sacola. No susto, o casal acabou manuseando o artefato explosivo.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

"O policial disse que nós nascemos de novo. Não imaginávamos o perigo que estávamos correndo ao pegar nesse objeto. Não fazemos ideia do porquê fizeram isso. Não temos inimizade com ninguém, deve ter sido de maldade", disse Maria Elda.

| Foto: Divulgação

Vanderson explicou que há uma abertura no tijolo da casa, e que a pessoa que jogou o objeto e retirou o tijolo que havia no lugar e depois tampou o buraco para que o casal não percebesse.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

"Nós estávamos dormindo e não ouvimos nada. Foi um livramento. Logo cedo, fui atrás da polícia para que viesse até aqui. Fui no prédio do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP) pedir ajuda", contou Vanderson.

| Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

As equipes do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE) chegaram ao local por volta das 11h40 e isolou a área. O casal foi retirado da casa até a finalização dos trabalhos, por volta das 12h de hoje.