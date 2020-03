‘PAC em Movimento’ vai atender no Cidade de Deus neste sábado (7)

Serão 100 senhas para emissão de 1ª via do RG; 100 para 2ª via e 50 para 2ª via de certidão de nascimento | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), levará neste sábado (07) o projeto “PAC em Movimento” para o bairro Cidade de Deus (zona Norte). A população terá acesso a serviços de emissão de Carteira de Identidade (RG), em 1ª e 2ª vias, e de 2ª via da Certidão de Nascimento.

As equipes de Cidadania da Sejusc ficarão concentradas na Escola Municipal Sônia Maria da Silva Barbosa (Rua Monte Sião). No local, serão oferecidas 100 senhas para emissão de 1ª via de RG; 100 para 2ª via; e 50 para 2ª via de certidão. As atividades iniciam às 8h.

A secretária titular da Sejusc, Caroline Braz, afirma que o projeto itinerante facilita o acesso da população aos documentos. “É uma forma de descentralizar a emissão de RG e Certidão de Nascimento. Sabemos da importância de um documento no dia a dia do cidadão para várias situações. É um desejo do governador Wilson Lima que as pessoas tenham mais dignidade através desse procedimento”.

Muda Manaus

A emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, também, está sendo feita pela Sejusc como parte das ações do projeto “Muda Manaus”, do Governo do Amazonas, neste sábado (07), das 8h às 17h, na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho (Avenida Samaúma, Monte das Oliveiras, zona Norte).

Documentos necessários

Para solicitar a primeira via da identidade, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento originais, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é necessário levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento originais e um comprovante de endereço.

Se o solicitante for menor de 18 anos, deve ir acompanhado dos pais, avós ou responsáveis legais. Para a emissão da 2ª vida da Certidão de Nascimento, deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade (original).

Com informações da assessoria