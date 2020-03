Prefeitura abre vagas para curso de ‘Cuidador Comunitário de Idoso’

São 70 vagas disponíveis | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus oferece 70 vagas para o curso de capacitação de Cuidador Comunitário da Fundação Doutor Thomas (FDT), a partir da próxima quarta-feira (11). As aulas serão ministradas todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, na Associação Núcleo de Assistência ao Idoso (Avenida Leopoldo Peres, nº 542, bairro Educandos, zona Sul).

As inscrições acontecerão no local onde o curso será realizado, nos dias 11 e 12 de março, das 9h às 16h, ou até o preenchimento das 70 vagas disponibilizadas para a comunidade. Os interessados devem apresentar RG, CPF, uma foto 3×4 (original e xerox) e comprovante de residência. Para participar, é necessário ter idade acima de 18 anos.

A capacitação acontece em parceira com a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), levando o curso de Cuidador Comunitário para todas as zonas de Manaus.

“Para a Fundação Doutor Thomas, é de extrema importância que a família juntamente com a comunidade saiba o que fazer para o melhor aproveitamento dessa fase na vida do idoso, e o curso de Cuidador Comunitário vem proporcionando esse conhecimento a população de forma muito profissional e satisfatória. Seguimos sempre a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto de trabalhar para promover a qualidade de vida da terceira idade”, ressaltou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Durante três semanas, a comunidade obtém conhecimento e prática sobre alimentação, higiene pessoal, medidas de prevenção e outros temas importantes sobre o cuidado com o idoso. Com carga horária de 21 horas, o aluno recebe a entrega de um certificado ao fim do curso.

Para participar do curso, é necessário comprovar a partir do comprovante de residência, que o mesmo mora na comunidade. Mais informações podem ser obtidas pelos números 98819-5430 ou 98173-5360 (Associação Núcleo de Assistência ao Idoso) e 3215-6007 (Nepem).





