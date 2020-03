Sistema de águas do Alvorada é paralisado por falta de energia

Bairros das zonas Centro-oeste e Norte são afetados | Foto: Internet

Manaus (AM) - A empresa Águas de Manaus informou, através de comunicado oficial, emitido nesta segunda-feira (9), que por falta de energia elétrica, o Sistema Alvorada foi totalmente paralisado. Por isso, bairros das zonas Centro-Oeste e Norte podem apresentar oscilações no abastecimento de água nesta segunda-feira (09).

Segundo a nota, a empresa Amazonas Energia já foi acionada, mas, até o momento não divulgou prazo para reestabelecer a energia elétrica no sistema. O abastecimento de água tratada será normalizado ao longo da noite, em até 10h após a energia elétrica retornar.

A empresa informa que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

Saiba quais são os bairros afetados:



SH – Campos Elíseos

Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Conj. Canaã, Belvederes, Ajuricaba, Flamanal, Bela Vista, Lírio do Vale II, Lírio do Vale I, Augusto Monte Negro, Bairro União, Alvorada I, II e III, Duque de Caxias, Conj. Eucalypto, Conj. Jardim Portugal, João Bosco, Conj. Vila da Barra, Conj. Murici, Conj. Uirapuru, Conj. Itapuã, Conj. Parque das Samambaias, Conj. Kissia, Conj. Déborah, Conj. Tropical, Conj. Aripuanã, Dom Pedro I,II, Santa Terezinha, Conj. Ouro Verde, Res. da Ilha e Cond. Lion. SH – Eduardo Gomes: Eduardo Gomes, Conjunto Hileia I, II, Bairro da Paz, Sto. Dumont, redenção, Conjunto Versalles.

SH – Eduardo Gomes

Eduardo Gomes, Conjunto Hileia I, II, Bairro da Paz, Sto. Dumont, Redenção.

SH – Mundo Novo

Mundo Novo, Parque das Nações, Beija Flor I, II e II, e IV, Conjunto Santa Cruz, Conjunto Subtenente-Sargento, Condominio Ozias Monteiro, Conjunto Rio Maracanã.

SH – Colonia Santo Antônio

Colonia Santo Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova I,II, Novo Israel, Lot. América do Sul, Lot. Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu, Cond. Alegro, Condominio Conquista.SH – Monte das Oliveiras: Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Pq. Florestal, Monte Cristo, Com. Luis Otavio, Lot. Fortaleza, Sta. Tereza, Com. Peniel, Lot. Raquel, Vitoria Regia, Vista Alegre, Lot. Agnus Dey e Cidadão XII, Conj. Vila da Barra.SH – Nova Cidade: Nova Cidade, Conj. Carlos Braga, Cidadão VI.SH -Terra Nova III: São Luis, Lot. Rio Piorini, Terra Nova III, Sta. Marta

SH – Cidade Nova

Cidade Nova I,II, Nucleos-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, Conj. Canaranas, Vila Real, Riacho Doce I II e III, Boas Novas, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Águas Claras.SH -Sta. Etelvina: Santa Etelvina I, II Vera Cruz, Pq. Sta. Etelvina, União da Vitoria.SH – Francisca Mendes: Francisca Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Junior, Renato Souza Pinto II, Parque Eduardo Braga, Conjunto Galileia I, II, Osvaldo Frota, Americo Medeiros, Omar Aziz, Aliança com Deus, Raio de Sol, Fazendinha, Renato Souza Pinto II.

