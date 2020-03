Programa Requalifica reestrutura via de acesso ao Planalto

Quase 1,2 quilômetro de via está sendo totalmente recapeado | Foto: Diego Caja/Seminf

Manaus (AM) - Uma das principais vias de acesso à área do Planalto, a avenida Senador Raimundo Parente, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste, recebe as ações do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus (Requalifica), da Prefeitura de Manaus. Ao todo, quase 1,2 quilômetro de via está sendo totalmente recapeado, melhorando a paisagem e a mobilidade de toda a região.

Os trabalhos já foram iniciados com os serviços de fresagem, e na sequência a aplicação de uma nova camada asfáltica. Além da avenida Senador Raimundo Parente, outras vias do bairro, como a avenida Central e Professora Cacilda Pedrosa também já receberam ações do programa.

“Essa via é uma importante válvula de escape para quem precisa acessar toda essa área do Planalto, conjuntos Ajuricaba, Campos Elíseos e até o bairro Redenção. Já tínhamos executado a recuperação de outras duas importantes ruas nessa área. No planejamento traçado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, a cada nova etapa do ‘Requalifica’, as vias recuperadas vão se integrando”, explicou o engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Edson Andrade Júnior.

Além da área do Planalto, o bairro Aleixo, zona Centro-Sul, também recebe ações de recapeamento na rua A, do conjunto Jardim Paulista. Já no bairro São Francisco, mais de 700 metros da rua Pimenta Bueno estão com nova pavimentação, assim como as ruas Espírito Santo, Galdêncio Ramos e Sátiro Dias.

Na zona Sul, a rua Artur Cruz, no Japiim, também recebe melhorias, assim como a rua Travessa Nova Olinda, em Petrópolis. E os trabalhos do programa também estão em áreas da zona Leste, como na estrada do Puraquequara, e na comunidade Bela Vista. Quem mora no local já sente a diferença.

Para a dona de casa Maria Martins Ramos, moradora do Bela Vista, o recapeamento na via principal de acesso ao conjunto é fundamental, pois o fluxo de transporte coletivo no local é intenso. “Estávamos em uma situação complicada, pois eram muitos buracos aqui na rua e quando chovia ficava só lama. Os carros e ônibus passavam e sujavam tudo. Agora, a situação melhorou. Temos uma rua asfaltada”, comemorou.

Requalifica

Dividido em quatro fases, o programa Requalifica irá reestruturar mais de 500 vias em todas as zonas da cidade. Paralelamente, R$ 100 milhões estão sendo investidos na operação tapa-buracos, em complemento às obras do Requalifica, para estabilizar o maior número de vias possíveis, em toda a cidade.





Com informações da assessoria