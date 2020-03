‘Abraço Solidário’ entrega benefícios a famílias em risco social

O programa auxilia na atenção social que a Prefeitura de Manaus já realiza | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O “Abraço Solidário”, da Prefeitura de Manaus, executado pelo Fundo Manaus Solidária entregou nesta terça-feira, 10/3, kits de donativos a beneficiários do programa. A entrega ocorreu no auditório da Casa Militar de Manaus, na Compensa, zona Oeste. O “Abraço Solidário” atende pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Os kits entregues a 12 famílias incluíam fraldas, leite em pó, enxovais, entre outros itens de uso infantil. Além destes, alguns kits também incluíam fraldas geriátricas, destinadas às pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou que se recuperam de alguma doença grave.

Joanilia Mesquita, avó de Mateus Mesquita, de 2 anos, foi uma das pessoas atendidas com os benefícios. Ela, que já foi beneficiada em outras edições do programa, agradeceu pela atenção que a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, concede às pessoas em situações adversas.

“Ganhamos um ventilador, que nos é útil até hoje, fralda geriátrica para minha mãe, que estava internada e um colchão casca de ovo para ela. O colchão veio num momento muito bom, estávamos no sufoco e ele nos ajudou muito. Agora o Mateus está ganhando a fralda e o leite. Agradeço muito a Deus e a todos do Fundo Manaus Solidária, porque essas ações têm ajudado muito às minhas filhas e a mim. Muito obrigada”, declarou.

Conforme a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o programa é um importante braço de atuação da prefeitura na área social. “Essa é uma atividade contínua do fundo e assim será durante todo o ano de 2020. São atenções pontuais, porém muito significativas. O programa auxilia na atenção social que a Prefeitura de Manaus já realiza. Ações como esta permitem o atendimento naquilo que é mais necessário e também buscam imprimir na sociedade o sentimento de que todos podem olhar o outro com gentileza e fazer algo de bom na vida dele. Esse é o Abraço Solidário”, salientou a primeira-dama.

‘Abraço Solidário’

O “Abraço Solidário” estabelece a concessão direta de bens materiais às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social de qualquer natureza e às pessoas acometidas de câncer ou com problemas crônicos de saúde.

O programa já garantiu mais de três mil benefícios a famílias, tendo como prioridade crianças, gestantes, nutrizes, idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs). Afora os kits com fraldas, já foram entregues desde a criação do programa cestas básicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e colchões casca de ovo.

Também estão inclusas pessoas em situação de pobreza ou que sejam impossibilitadas de arcar com os custos do enfrentamento de situações, que coloquem em risco a sobrevivência e a dignidade do indivíduo e da família.

Conforme a coordenadora do serviço social do Fundo Manaus Solidária, Virna Martiniano, o processo para seleção dos beneficiados inclui atendimentos prévios e critérios a serem cumpridos.

“Para cada benefício existem critérios específicos estabelecidos dentro do programa ‘Abraço Solidário’. A concessão de fraldas, por exemplo, exige a apresentação de laudo médico, que comprove a necessidade. A partir dessa constatação, realizamos visitas às residências, para só então efetuarmos a entrega do benefício. Dessa forma, agindo com responsabilidade, garantimos atenção à necessidade de todos”, destacou.





Com informações da assessoria