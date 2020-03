Trote social vai promover a consciência solidária de acadêmicos da UEA

Além das atrações culturais, a programação inclui atendimentos em saúde | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Para sensibilizar os alunos quanto à importância da responsabilidade social, visando à integração da comunidade acadêmica com atividades que fortaleçam a consciência solidária, bem como o respeito ao próximo, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove nesta quinta-feira (12) a segunda edição do Trote Social. A ação acontece das 8h às 20h, na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), na avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque 10 de Novembro (Zona Centro-sul).



Durante a programação serão realizadas palestras que vão abordar temas relacionados a Coronavírus, importância do trabalho voluntário, sustentabilidade e tecnologia e #eusouuea. Além disso, haverá atendimento gratuito em odontologia e oftalmologia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia pelo projeto de extensão “Cidadã”, doação de sangue pelo “Vampirão” da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), doação de cabelo e também apresentações culturais dos projetos de extensão Grupo Tubones e Drummond na Parada.

A organização do Trote Social UEA 2020 também vai arrecadar alimentos não perecíveis, que serão entregues às instituições parceiras da ação solidária: Monte Salem, Casa Miga, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GACC), Casa da Criança e Casa São Vicente de Paulo.

“Neste ano iremos ajudar cinco instituições. A nossa meta é arrecadar duas toneladas de alimentos. Os alunos já se engajaram nessa ação e se tornaram parte fundamental no projeto. O objetivo é gerar a união, a integração de todas as unidades pela causa social. A nossa expectativa é que, a cada realização do Trote Social, as arrecadações aumentem, as pessoas se sensibilizem mais em ajudar o próximo. A responsabilidade social é um dos compromissos da UEA e da nossa comunidade acadêmica”, disse o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, André Tannus Dutra.

Meio ambiente

A novidade desta edição será uma atividade voltada para a preservação do meio ambiente. Cada um dos 3.277 novos alunos da UEA receberá uma muda de árvore (ornamental ou frutífera) que será plantada em espaços que precisem passar pelo processo de reflorestamento.

“Essa atitude reitera nosso compromisso com o ambiente e reforça a política de sustentabilidade da UEA", enfatiza a pró-reitora de Planejamento, Maria Olívia Simão.

São parceiras da iniciativa a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Ecoforte, Amanda Beauty, Biodental, Vision, Essilor e Ótica SOS.





