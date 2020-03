Sejusc abre inscrições para cursos de qualificação para mulheres

Os cursos estão com inscrições abertas e são destinados às assistidas pelo Cream | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferece cursos de qualificação voltados para as mulheres que vivenciaram situações de violência ou que se encontram em vulnerabilidade financeira. Os cursos estão com inscrições abertas e são destinados às assistidas que são ou já foram atendidas pelo Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream).

Desenvolvidos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), os cursos são de Assistente Administrativo, Atendente de Farmácia, Libras Intermediário, Leitura e Interpretação de Componentes Eletrônicos, e Formação de Operadores para Indústria. O curso de Libras é direcionado a mulheres a partir de 16 anos, e os demais, para mulheres maiores de 18 anos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de março, das 8h às 15h, na sede do Cream, localizada na avenida Presidente Kennedy, 399, Educandos (ao lado da Escola Estadual Professora Diana Pinheiro), na zona sul de Manaus. O início das aulas no Cream está previsto para o dia 23 de março.

Para se inscrever é necessário levar originais dos documentos de Carteira de Identidade (RG), CPF e comprovantes de residência e escolaridade.

De acordo com a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, os cursos são mais uma ferramenta que vem compor o trabalho do Cream junto às mulheres que tiveram seus direitos violados.

“A importância desse trabalho do Governo do Amazonas é mostrar que hoje o Estado está focado em trabalhar a prevenção da violência e, principalmente, a autonomia financeira dessas mulheres. É por meio desse viés focado na capacitação, focado na qualificação, que nós hoje estamos conseguindo tirar essas mulheres de potencial vítima de violência, para que ela tenha a sua própria autonomia, autoestima e para que consiga realmente produzir, ter recursos financeiros para sustentar seus filhos, sua família, e não depender financeiramente de ninguém”, afirma a secretária

“Ao passo em que o Governo trabalha a repressão dos crimes contra as mulheres, por meio das delegacias e das atividades repressivas, hoje o Estado do Amazonas também trabalha a prevenção. E também para que essa mulher tenha condições emocionais e financeiras para romper com o ciclo da violência”, complementou a titular da Sejusc.

Para a coordenadora do Cream, Giselle Postal, os cursos são importantes para que as assistidas trabalhem a independência financeira e consigam sair de relações psicoabusivas se inserindo no mercado de trabalho. “O Cream faz, além do atendimento psicológico, psicossocial e jurídico, os cursos de qualificação”, frisou.

‘Desabrochar’

Em alusão ao Mês da Mulher, o Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, realiza no Cream o projeto “Desabrochar: Yoga para Mulheres” até o dia 20 de março. As aulas acontecem sempre às quartas e sextas-feiras, a partir das 15h30, com turmas de até 20 pessoas, na sede do Cream.





