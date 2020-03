Moradores no bairro Terra Nova reclamam de buracos e infraestrutura

Manaus – Há quase 10 anos, moradores da rua Sabiá, localizada no bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte, esperam por soluções no problema de infraestrutura da via. Com a rua tomada por buracos e mato invadindo a pista, a comunidade vive em risco, com a passagem perigosas de carros.

“Já caiu carro de escola dentro da minha casa. Uber e até carro da polícia também já caíram nos buracos, eu fico nervosa toda vez. Também há o mato que está tomando conta da rua” diz a dona de casa Maria Francisca de 45 anos.

Segundo o carpinteiro Alonso Torquato, de 61 anos, a comunidade já entrou em contato com distrito de obras mais próximo, mas sem retorno. “A nossa dificuldade aqui é o asfalto na nossa rua, pois não existe. Não é de hoje nem de ontem que nós vamos no distrito de obras para virem fazer as melhorias aqui”, comenta.

As dificuldades de infraestrutura da via trazem aos moradores complicações até em momentos de emergência. “Minha sobrinha teve o bebê dela praticamente dentro de casa e nada de vir um carro ou uma ambulância. Por morarmos na periferia, o poder público não nos enxerga. Outro dia eu estava com meu irmão aqui operado e acionamos a ambulância, mas não entra aqui”, comenta Maria Francisca

“A Van de um colégio entrou dentro da minha casa e destruiu a puxada daqui. As promessas são infinitas, outro dia um pessoal veio aqui, trouxe um material, fez menos da metade do asfalto e foi embora. Nós estamos precisando de ajuda”, diz Alonso

Os moradores não se conformam com os buracos que tomam conta da via. “Dias atrás, uma senhora caiu com um bebê aqui na rua. Meu esposo até ajudou ela a se levantar, estava toda ralada. Peço que os órgãos público olhem mais por essas ruas da Colônia Terra Nova”, diz Maria

Posicionamento – A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), mas até o fechamento da matéria não houve retorno.

A Prefeitura, porém, anunciou na tarde de ontem, que com o projeto Requalifica 5, irá começar o asfaltamento de ruas na Zona Norte de manaus.

RUA SABIÁ COLÔNIA TERRA NOVA 3 | Foto: Erica Aquino

