Moradores pedem recapeamento de rua na Zona Norte de Manaus

Manaus - Moradores da rua Travessa Lídia Pires Macedo, bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte da capital se queixam da situação precária em que a rua se encontra. Buracos no decorrer de toda a via impossibilitam o passeio seguro dos pedestres e trazem outros problemas como poças de lama e passagem perigosas de carro.

Segundo o eletricista Orlandilson Figueiredo, de 30 anos, a questão da falta do recapeamento traz outros problemas para a comunidade. “A dificuldade hoje é a questão do asfalto que falta na nossa rua. A via também não tem o meio fio. Os carros passam com dificuldades. Uma vez, um trator bateu no poste e entrou na casa do vizinho, por ter caído em um buraco desses”, reclamou.

De acordo ainda com os moradores, a situação se agrava quando chove. “Os buracos ficam cheios da lama, a rua fica lisa com a chuva, então as pessoas começam a cair. Nós pagamos o IPTU em dia, merecemos melhorias ”, completa o eletricista.

A dona Tânia Pedroso, cozinheira fluvial, de 59 anos, conta que até sua mãe Marília Pedroso, uma senhora de 89 anos, já caiu na via. “Minha mãe já caiu aqui nessa rua umas duas vezes por causa desses buracos que ninguém vem ajeitar”, diz.

O fluxo de carros também acaba sendo afetado, veículos de pequeno porte não entram na rua devido as dificuldades. “Faz uns cinco dias que o carro de lixo não passa aqui para fazer a coleta, nem Uber entra aqui, até o Samu, se a gente precisar não vem”, comenta Tânia.

“A gente precisa de asfalto que só chega até a metade da rua. No fim da via, onde é o maior problema, nunca chega. Eu moro aqui há 15 anos e não ajeitam nada” diz a dona de casa Maria Marta, de 48 anos.

Segundo informações dos comunitários, eles já entraram em contato com o distrito de obras responsável inúmeras vezes, mas não obtiveram uma resposta positiva.

Posicionamento – A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), mas até o fechamento da matéria não houve retorno.

Na tarde de ontem (11), a Prefeitura de Manaus anunciou um novo pacote de obras para a Zona Norte de Manaus, o Requalifica 5. De acordo com informações em nota o projeto envolverá requalificação de mais de 600 ruas da região.

