Ação de panfletagem em feiras e mercados, orienta sobre o coronavírus

A ação percorreu as feiras da Banana, Manaus Moderna, Mercado Municipal Adolpho Lisboa e as galerias dos Remédios e Espírito Santo | Foto: Márcio James/Semcom

Manaus (AM) - Em panfletagem realizada na manhã desta quinta-feira (12), a Prefeitura de Manaus, alertou os permissionários de feiras, mercados e centros de comércio popular sobre os cuidados necessários à prevenção ao novo coronavírus. A ação contou com a presença de 25 servidores voluntários da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), que distribuíram informativos em cada um dos boxes, explicando sobre a importância dos cuidados diários para afastar a doença.

“Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, determinada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, no combate ao novo coronavírus. Atos simples, como o de lavar as mãos com água e sabão em abundância e usar álcool em gel, ajudam a manter afastado, não só o coronavírus, mas doenças respiratórias como o H1N1 também. Essa é nossa intenção ao alertar os nossos permissionários. Quanto mais eles tiverem esses cuidados diários, mais estarão protegendo a si mesmos e aos seus clientes”, explicou o secretário da Semacc, Fábio Albuquerque.

O vendedor João Manoel Oliveira, da feira da Banana, aprovou a iniciativa. “Ouvimos a todo momento que o vírus está avançando e isso nos preocupa. Então, todo alerta é muito importante. Quanto mais divulgação for feita, mais consciente a pessoa vai ficando. Pelo menos sabemos que lavar as mãos sempre e usar álcool em gel já deve ser uma obrigação para manter a doença longe”, destacou.

A ação de panfletagem percorreu as feiras da Banana, Manaus Moderna, Mercado Municipal Adolpho Lisboa e as galerias dos Remédios e Espírito Santo, no centro de Manaus. Na próxima semana, a orientação chega ao Shopping Phelippe Daou, permissionários do Terminal 4 e Feira do Produtor, na zona Leste, até que todos os permissionários de feiras e centros de comércio popular do município sejam alertados sobre a importância da prevenção ao coronavírus e o combate no avanço da doença.





