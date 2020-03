Governo do AM discute em Fórum, investimentos em infraestrutura

O Amazonas leva para a discussão, assuntos relacionados às estruturas das rodovias, portos e aeroportos | Foto: Divulgação

Amazonas - O Governo do Amazonas participa, nesta sexta-feira (13), em Belém (PA), da edição Norte do Fórum de Infraestrutura Regional, promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) com o Governo do Pará. O evento vai discutir ações locais de desenvolvimento integradas ao desenvolvimento nacional. O Estado será representado pelo titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Carlos Henrique Lima.



O fórum será realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e vai reunir autoridades públicas e lideranças das principais companhias do setor de infraestrutura dos estados da Amazônia Legal (Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Roraima) para avaliar estratégias para a retomada do crescimento a partir do investimento em infraestrutura.



Entre os assuntos a serem debatidos no fórum, estão as apresentações das diretrizes, os programas e os projetos de investimento em infraestrutura por meio de concessões e parcerias público-privadas. O Estado do Amazonas leva para a discussão assuntos relacionados às estruturas das rodovias, portos e aeroportos, entre outros.



“Essa é uma oportunidade para ser apresentar os potenciais e os desafios do Amazonas no segmento de infraestrutura e discutir as melhores estratégias para o crescimento do setor com os demais estados que fazem parte da região Norte, sobretudo da Amazônia Legal. Tenho certeza que os diálogos serão bastante produtivos para projetarmos soluções e melhorias na mobilidade da nossa população”, explicou Carlos Henrique Lima.



O evento será transmitido ao vivo pelo canal no Youtube da ABDIB, das 9h às 17h. https://www.youtube.com/watch?v=8Xxcn0C6KwA





Com informações da assessoria