Comunidade pede por revitalização em quadra do núcleo 5 da Cidade Nova

Manaus O único espaço de lazer para os comunitários, na rua 47, núcleo 5, bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus, encontra-se em estado de abandono. Uma quadra de futebol e de vôlei estão desativadas, por falta de manutenção. Segundo os moradores, há tempos não há uma obra de revitalização do lugar.

"Faz anos que ninguém olha pra cá, não vem ajeitar nada, fazer uma pintura, colocar luz. Se as crianças querem brincar, nós mesmos temos que consertar", diz a autônoma Sêmea Tavares, de 46 anos.

A falta de refletores e iluminação adequada é sinal de perigo para moradores | Foto: Erica Aquino





A quadra precisa de pintura, redes e traves novas, além de revitalização da arquibancada e dos bancos. O acesso ao local também é difícil, complicado, devido a ladeira e má conservação da escada.

As quadras eram usadas frequentemente pelos moradores, porém hoje não há movimento no local, conforme afirma o eletricista Paulo da Silva, de 56 anos. "Antes tinha até campeonato de futebol. Cheguei a participar algumas vezes, o pessoal se juntava para brincar de vôlei, as crianças vinham brincar, mas nessas condições não dá", comenta

A falta de refletores e iluminação adequada é sinal de perigo para a estudante Stefane Gomes, de 26 anos. "De noite fica tudo escuro, não se vê nada. É até perigoso passar por aqui, já que não há iluminação. As pessoas ficam a mercê de assaltos ou coisa pior", fala.

Posicionamento - Em nota, a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (Semjel) informou que enviará uma equipe ao local, para analisar as condições do espaço e tomar as medida cabíveis.

Tem problemas na sua comunidade? Envie um e-mail para [email protected], para a seção: EM TEMPO DE COMUNIDADE, que nosso repórter entrará em contato.

