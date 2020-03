Homem perde controle da direção e capota carro em Manaus

Manaus – Na manhã de sábado (14), por volta de 07h30, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), foram acionados para dar apoio em um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos que chocaram entre a avenida Professor Nilton Lins e a rua Dallas, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada para um hospital da cidade.

Um dos veículos ficou com a frente destruída, após a colisão | Foto: Divulgação

A colisão foi tão grave entre os veículos, que o carro de modelo Ônix capotou. Já o carro de modelo Gol de primeira geração, ficou com a frente destruída no meio do cruzamento. Ocupantes e passageiros de um dos veículos apresentavam estarem embriagados, no local, diversas latas de cerveja ficaram espalhadas pelo chão.

Os ocupantes de um dos veículos apresentavam sinais de embriaguez | Foto: Divulgação





Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma mulher acionou o socorro por meio do ‘192’ e solicitou o apoio dos profissionais para darem atendimento à uma vítima, que ficou ferida após a colisão.

Devido aos veículos estares parados na rua, o fluxo de automóveis pela via ficou lento e por conta disso, os agentes do Immu, estiveram no local para dar apoio, com a finalidade de otimizar o trânsito na região.