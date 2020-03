Vídeo: Após chuva, ruas amanhecem alagadas e uma casa pode desabar

Manaus - A Defesa Civil do município registrou três ocorrências causadas pela forte chuva que ocorre em Manaus na manhã deste sábado (14). Os registros foram de alagamentos em algumas vias de Manaus e uma casa com risco de desabar.

Os alagamentos foram registrados nos bairros Alvorada II, na Zona Oeste de Manaus e Chapada, Zona Sul e a residência com risco de desabar no Parque São Pedro, na Zona Oeste da cidade. O endereço exato das ocorrências não foi informado, mas segundo informações do órgão, os atendimentos no local já estão em andamento.

De acordo com os pluviômetros instalados pela cidade, o acumulado de chuva das últimas 24h foi de 50 milímetros de média para cidade. O monitoramento é feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil informou ainda que monitora as áreas de risco em Manaus durante o período chuvoso, e conta com reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades (Nupdecs), compostos por voluntários que ajudam o órgão nesse processo. O órgão recomenda que os moradores acionem a Defesa Civil pelo 199 em casos de ocorrências.

Outras vias também foram alagadas pela chuva e registradas por moradores como: a avenida Constantino Nery, Getúlio Vargas e Nilton Lins.

Veja os vídeos:

Avenida Constantino Nery | Autor: Reprodução

Avenida Constantino Nery | Autor: Reprodução

Rua São Pedro no Bairro Vila da Prata | Foto: Reprodução

Terminal Rodoviário de Manaus | Autor: Reprodução

Avenida Nilton Lins alagada devido a chuva deste sábado (14) | Foto: Divulgação/ IMMU

Trânsito



O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) informou que ainda houve um capotamento de carro na avenida Professor Nilton Lins, próximo a rua Dallas, envolvendo um veículo de cor cinza modelo Ônix. Várias vias tiveram o fluxo paralisado na cidade devido a forte chuva, de acordo com o órgão, agentes de trânsito atuavam nos locais.