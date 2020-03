Vídeo: residência corre risco de desabar no Parque São Pedro em Manaus

Manaus – Após a forte chuva que ocorreu em Manaus neste sábado (14), uma casa na rua do Comércio, Parque São Pedro, Zona Oeste da cidade corre risco de desabar devido um buraco na rua que passou a comprometer a estrutura da residência.

Segundo o morador da residência Ronaldo Dias, a cratera apresentou risco a residência ainda em janeiro deste ano, devido a ruptura de dez tubulações públicas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) esteve no local realizando o aterramento e reestruturando a calçada da residência, mas após a chuva de hoje, a terra começou a ceder.

Cratera cedeu devido a forte chuva na cidade | Foto: Arquivo Pessoal

“A Seminf veio aqui aterrou a cratera, mas não consertaram as tubulações quebradas, porque disseram que não tem cano para consertar. Hoje a chuva começou e a cratera foi abrindo. A terra desabou e atingiu a viga que liga a coluna de dentro da casa, comprometendo a nossa moradia”, explicou o morador.



Duas famílias moram na residência, ao todo são quatro adultos e três crianças que correm risco de perder a residência. O morador afirma ter acionado a Defesa Civil do município, mas o órgão não compareceu.

“Eu liguei para a Defesa Civil às 8h quando a chuva começou. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque a chuva estava muito forte, mas até agora ninguém veio aqui, se fosse nas principais vias da cidade e em bairros nobres, com certeza já estaria resolvido”, afirmou Ronaldo.

Segundo o morador da residência Ronaldo Dias, a cratera apresentou risco a residência ainda em janeiro deste ano | Autor: Divulgação

Segundo a Defesa Civil do município a ocorrência se encontra em programação de atendimento e deve ser atendida ainda hoje. Ao todo, o órgão registrou oito ocorrências entre elas, três alagações nos bairros Alvorada II, Chapada e no Loteamento Jardim Fortaleza, uma casa com risco de desabar no Parque São Pedro,uma ponte com risco de desabar na Comunidade da Sharp, dois deslizamentos de barranco nos bairros São Jorge e Cidade de Deus e uma casa com desabamento parcial. As ocorrências não apresentam vítimas até o momento.