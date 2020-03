AM Energia reforça canais digitais como prevenção contra Covid-19

Os canais digitais são o telefone 0800 701 3001, o site www.amazonasenergia.com ou o app no Google Play ou na App Store | Foto: Divulgação

Amazonas - Com o avanço do coronavírus no Brasil, e com um caso confirmado no Amazonas, o Ministério da Saúde anunciou recomendações que as autoridades e a população em geral devem adotar nos próximos dias com o objetivo de evitar um crescimento acelerado de casos confirmados.

Com o objetivo de auxiliar na prevenção, a Amazonas Energia reforçou todos os seus canais de atendimento digital (telefone, site e app), para que solicitação de serviços sejam realizados sem precisar ir até uma loja de atendimento presencial. Por meio dos canais digitais é possível, por exemplo, fazer negociação, consultar faturas e solicitar serviços utilizando o celular, tablete ou computador.

Os clientes podem ligar no telefone 0800 701 3001, acessar o site www.amazonasenergia.com ou baixar o app no Google Play ou na App Store para solicitar vários serviços.

A Amazonas Energia reforça que continuará adotando todas as medidas e recomendações dos órgãos de saúde visando garantir a segurança da população do Amazonas.

Orientações importantes para evitar a disseminação do coronavírus podem ser obtidas por meio do site: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus





Com informações da assessoria