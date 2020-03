Moradores da Cidade de Deus pede recapeamento de vias

Manaus - Os moradores da rua Santa Etelvina, bairro Cidade de Deus, localizado na Zona Norte, convivem com problemas de infraestrutura na via. A falta do recapeamento, segundo os comunitários, deixa a comunidade em situação de risco.

Segundo a dona de casa Francimar Santos, de 38 anos, os buracos existem na via há pelo menos 10 anos. "A maior dificuldade é a buracada. É difícil o acesso de automóvel e até o passeio dos moradores. Há muito tempo o poder público não faz recapeamento. Esses buracos existem h´mais de 10 anos aqui na rua", diz a mulher.

O estado da rua impossibilita o tráfego de automóveis, prejudicando o acesso dos moradores a serviços básicos. "Se a gente precisar de uma ambulância, ela não chega até ao local por causa dos buracos, tem que dar uma volta longa. O caminhão de lixo só chega até a metade da rua, lá pra baixo eles não vão, por conta dos buracos", diz.

Além da dificuldade com os automóveis, a situação da via traz riscos de quedas aos moradores da redondeza. "Já caiu uma moto lá embaixo e eu mesma já caí e me ralei, não foi grave, mas é perigoso para uma criança ou um idoso. Temos uma vizinha que é doente e ela precisa de um acesso rápido e não tem. Ela precisa ser trazida pelos vizinhos" diz Francimar.

| Foto: Erica Aquino

De acordo com a dona de casa Graciele Chavier, de 36 anos, em dias de chuva os buracos viram grandes poças e a rua fica uma verdadeira cachoeira. "Nos dias de chuva a água leva tudo, até o meio fio a água levou todo, tudo transborda. Nos tivemos que fazer uma ponte pra poder ter acesso a casa", comenta a mulher

Posicionamento

Em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informa que o bairro será atendido em mais de 10 vias pelo programa Requalifica, inclusive a via citada que será atendida pelo distrito de obras da área.