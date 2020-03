Unidades do PAC em Manaus suspendem atendimento

O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus | Foto: Reprodução

Amazonas - A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai suspender, a partir desta quarta-feira (18), o funcionamento das oito unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Manaus pelos próximos 15 dias. Nesse período, os atendimentos ocorrerão em domicílio, por meio de agendamento telefônico, apenas para casos de extrema necessidade.

O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), com base no decreto assinado pelo governador Wilson Lima na última segunda-feira (16), declarando situação de emergência na saúde pública do Amazonas, além de outras medidas.

Uma portaria interna, divulgada nesta terça-feira (17) pela titular da Sejusc, Caroline Braz, descreve os procedimentos que serão adotados com relação aos atendimentos que ainda continuarão sendo realizados. A secretária ressalta que os atendimentos em domicílio terão como prioridade o público vulnerável, como idosos e pessoas com deficiência (PcDs). Os atendimentos ocorrerão por meio de uma equipe volante, que fará o atendimento na residência das pessoas. Todos as atividades externas, como o “PAC em Movimento”, ou com aglomeração de pessoas, também estão suspensas pelos próximos 15 dias.

Os PAC presentes no interior do Amazonas continuarão funcionando normalmente, até que sejam divulgadas novas determinações pelas autoridades estaduais e sanitárias. A Sejusc integra o Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no Covid-19.

Agendamento

Para casos de extrema necessidade, os atendimentos relacionados aos serviços ofertados pela Sejusc nos PAC (emissão de 1ª e 2ª via do RG e certidão de nascimento) devem ser agendados pelos números (92) 99377-2327, 99263-9786 e 99145-2221. Para pessoas idosas, o agendamento deve ocorrer pelos números (92) 3306-0160, 3306-0161, 3306-0163 e 98483-5075, e para PcDs pelo (92) 99410-4599. Mulheres em situação de vulnerabilidade podem agendar atendimento pelo (92) 99319-2715.

Cursos

As inscrições para os cursos de qualificação voltados para as mulheres assistidas pelo Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) continuam até sexta-feira (20) na sede do Cream (Avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona Sul, ao lado da Escola Estadual Professora Diana Pinheiro).

Os cursos são de Assistente Administrativo, Atendente de Farmácia, Libras Intermediário, Leitura e Interpretação de Componentes Eletrônicos, e Formação de Operadores para Indústria. Com a medida, as aulas estão previstas para iniciar somente em maio.





Com informações da assessoria