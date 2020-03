Hemoam muda critérios para doação de sangue e suspende visitas

Essas medidas pretendem minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) deu início, na última segunda-feira (16), a um plano de contingência que inclui medidas de proteção aos servidores, ampliação dos critérios para doação de sangue e suspensão das visitas para os pacientes com doenças do sangue internados na Fundação.

Essas medidas pretendem minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus e foram definidas em um comitê de crise, que reuniu um grupo de profissionais da instituição.

As decisões obedecem ao decreto estadual nº 42.061 e também estão vinculadas às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O comitê oficializou as ações em uma nota técnica enviada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam).“Entendemos que essas medidas precisam ser feitas antecipadamente para prevenir a contaminação. Temos que pensar na saúde do nosso doador de sangue, na saúde de quem vai receber esse sangue, na saúde dos nossos pacientes que já estão internados em situação bastante delicada e temos que pensar na saúde de nossos servidores, que são fundamentais para que a instituição funcione”, declarou a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

Triagem de doadores

Desde que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no país, em fevereiro, o Hemoam ampliou os cuidados na triagem clínica dos doadores de sangue. Com o agravamento dos casos de Covid-19 confirmados, quem viajou para qualquer lugar do país com casos da doença ou exterior, nas últimas duas semanas, estarão impedidos de doar sangue por 30 dias.

Essa regra é valida para todas as pessoas que saíram do estado e não apresentaram qualquer sintoma do Covid-19. Quem não viajou e apresentou sintomas de gripe ou síndromes respiratórias fica impedido de doar por 30 dias também.

Aglomeração de pessoas

Em caso de confirmação do coronavírus o doador fica impedido por 90 dias. Além do reforço na triagem clínica, o Hemoam está evitando aglomeração de pessoas no setor de coleta. Foi criado um ambiente de espera na área externa, para onde estão sendo direcionados os doadores na fase inicial do processo. No salão de doadores, as cadeiras estão sendo intercaladas de forma a manter distância mínima de 1 metro entre as pessoas.

A orientação é ainda não trazer acompanhantes idosos ou crianças. Os acompanhantes ficam na área externa do setor de doação. Doadores acima de 60 anos estão sendo orientados a adiarem suas coletas para os meses sequentes.A recomendação aos doadores cadastrados é dar preferência por doações agendadas.

O agendamento pode ser feito pelo telefone: 3655 - 0166/0270 ou 0271.Assistência e internação - Na parte de assistência e internação dos pacientes também foram adotadas medidas preventivas.

Visitas suspensas

As visitas aos pacientes internados estão suspensas por tempo indeterminado. Cada paciente tem direito a um acompanhante por vez.

O protocolo de prevenção contra contaminação viral foi reforçado. Os pacientes e acompanhantes estão recebendo orientações diárias sobre o cuidado com a higiene como fazê-la de maneira correta.“Os pacientes com doenças do sangue tendem a ter a imunidade muito baixa e não podemos relaxar nos cuidados”, disse a diretora que também é médica hematologista.

Consultas

No ambulatório, haverá uma organização da agenda de consultas para evitar a aglomeração de pacientes e familiares. As consultas de acompanhamento para pacientes em situação estável serão adiadas.

As consultas para os casos mais graves e de emergência serão mantidas. Todas essas alterações serão informadas por telefone para os pacientes e familiares.Pacientes idosos terão prioridade.

Os servidores acima dos 60 anos que atuam no atendimento ao público devem ser remanejados de setor. A situação dos servidores com doenças crônicas também está sendo avaliada caso a caso.

Eles podem ser remanejados dentro da instituição ou, dependendo do caso, trabalhar em regime remoto, conforme estabelecido por decreto governamental. Gestantes e lactantes ficam afastadas por 15 dias.

Com informações da assessoria