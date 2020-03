Panelaços e gritos de 'Fora, Bolsonaro' ecoam em Manaus e em todo o BR

Manaus - Nesta quarta-feira (18), as principais cidades do Brasil registraram panelaços e gritos de 'Fora, Bolsonaro' das sacadas de prédios. A manifestação estava marcada para acontecer às 20h30 (horário de Brasília) em todo o País. Na capital do Amazonas, os gritos e os barulhos de panelas batendo foram ouvidos em, pelo menos, três bairros. Os registros foram feitos no Parque 10 de Novembro, Nossa Senhora das Graças, (ambos na Zona Centro-Sul) e ainda no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. No Twitter, a hashtag #ForaBolsonaro se tornou o assunto mais comentado do País nesta quarta. Em segundo lugar, vem a hashtag #Panelaço18M.

As manifestações ocorrem no mesmo dia em que o segundo pedido de Impeachment de Bolsonaro foi protocolado na Câmara, de autoria das deputadas federais Sâmia Bonfim (PSOL-SP), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e de David Miranda (PSOL-RJ), além da participação de outros. O primeiro pedido de Impeachment, datado do início desta semana já havia sido protocolado na Câmara. Esse último foi de autoria do deputado distrital Leandro Grass (REDE-DF).

Em ambos pedidos, parlamentares citam a participação de Bolsonaro nas manifestações do último domingo (15), que, ignorou as recomendações do próprio governo para evitar contato físico e cumprimentou bolsonaristas que estavam na frente do Palácio da Alvorada, em Brasília (DF).

Outros motivos alegados nos pedidos são as celebrações, por Jair Bolsonaro, referente à Ditadura Militar, que durou 21 anos no Brasil e prendeu, torturou e matou inúmeras pessoas que se manifestavam contra o governo da época. No pedido de Impeachment, parlamentares também lembraram as acusações, sem provas, que Bolsonaro fez ao dizer que foi eleito em primeiro turno em 2018, mas que as eleições foram fraudadas.

Na noite desta quarta, Bolsonaro ainda se pronunciou através do Twitter. "Nunca abandonarei o povo brasileiro, para o qual devo lealdade absoluta! Boa noite a todos", escreveu o presidente na publicação.

Veja vídeos:

Panelaço registrado no bairro Parque 10, nesta quarta-feira (18) | Autor: Reprodução

Panelaço registrado no bairro Parque 10, nesta quarta-feira (18) | Autor: Reprodução

Panelaço registrado no conjunto Vieralves, nesta quarta-feira (18) | Autor: Reprodução

Panelaço registrado no conjunto Viver Melhor, nesta quarta-feira (18) | Autor: Reprodução

Gritos a favor

Embora em número menor, algumas cidades do Brasil também contaram com gritos e panelaços a favor de Jair Bolsonaro. Em Manaus, até agora, nenhum vídeo chegou ao Twitter ou outra rede social com manifestações pró-governo. Apenas a postagem de um perfil bolsonarista dizia "Alguém dá start que tô pronto! Manaus é Bolsonaro".