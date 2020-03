Mudanças no recurso de multas e para cartão gratuidade de ônibus

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a partir de hoje (20), os prazos para trâmites de recursos de multas de trânsito estão ampliados. Já a renovação do cartão gratuidade nos ônibus para pessoas com deficiência tem novos postos de atendimento, a partir da próxima segunda-feira (23). As alterações fazem parte das medidas para evitar a aglomeração de pessoas nos setores de atendimento ao público e, assim, barrar a transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Francisco Saldanha Bezerra, as estratégias para o atendimento ao público atendem às orientações do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para evitar a disseminação do vírus. “Estamos engajados para evitar que as pessoas sejam contaminadas. É um período de dificuldade e de esforços conjuntos. Por isso, estamos adaptando os serviços para que não haja interrupção do atendimento a fim de não prejudicar nossos usuários”, informou.

Trânsito

No setor do IMMU/Trânsito (antigo Manaustrans), situado na avenida Urucará, bairro Cachoeirinha (Zona Sul), o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira das 8 às 14h.

Recursos de multas de trânsito – JARI E CDA.



Notificação de autuação: Os prazos de vencimento para dar entrada nos recursos estão prorrogados até 4/5/2020. Então, quem precisa recorrer das notificações de trânsito no âmbito municipal ou está com prazo de apresentação de condutor vencendo, não precisa vir ao setor de atendimento do IMMU/Trânsito. O proprietário do veículo terá a opção de imprimir a 2ª via com o novo prazo acessando o link: http://grm.prodam.am.gov.br/index.php/multas/consulta_pagamentos

Recursos para a JARI

O recorrente terá um novo prazo de 30 dias para recorrer ou pagar a multa. Para obter esse novo prazo, deve imprimir a 2ª via com outra data de vencimento, no link: http://grm.prodam.am.gov.br/index.php/multas/consulta_pagamentos

Pessoa idosa ou com deficiência

O IMMU mantém apenas a emissão de novas credenciais para idosos e pessoas com deficiência. As credenciais que estão próximas de perder validade ou com data de validade já vencida podem ser utilizadas pelo portador, sem o risco de autuação pelo agente de trânsito. Porém, no momento da fiscalização, a credencial deverá estar em cima do painel do veículo.

Emissão de 2º via de multa

O munícipe que deseja fazer o pagamento da multa deve ter em mãos o documento do veículo ou o número do auto de infração e acessar o link abaixo, preenchendo os campos solicitados no site http://grm.prodam.am.gov.br/index.php/multas/consulta_pagamentos . Depois de imprimir o boleto, deve pagar em qualquer agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, mesmo que tenha conta corrente em outro banco.

Apresentação de condutor

A apresentação do condutor para assumir a multa deve ser feita no setor de habilitação do Detran-AM. A pessoa que irá reconhecer a autuação e o proprietário do veículo devem primeiro ir a um cartório, fazer o reconhecimento de assinaturas e em seguida se dirigir ao Detran.

Parcelamento de Multas

O atendimento para parcelamento das multas de trânsito continua sem alteração, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas.

Transporte

O atendimento para renovação do Cartão Gratuidade para pessoa com deficiência está ampliado e passa a ser realizado nos postos do Sinetram, a partir desta segunda-feira ( 23), das 8 às 17h, nos seguintes locais, sem necessidade de agendamento:

- Posto central do Sinetram - avenida Constantino Nery, nº 476.

- Terminais de Integração 3 (bairro Cidade Nova), 4 (bairro Jorge Teixeira) e 5 (bairro São José), onde já estão localizados os pontos de venda do Sinetram.

O atendimento ao transporte comercial (táxis, mototáxis, escolar, Executivo e Alternativo), também passa por mudanças. Para evitar aglomeração de pessoas no setor, o atendimento a essa categoria passa a ter número máximo de 30 atendimentos por dia.



Informações

Para esclarecer dúvidas sobre o Cartão Gratuidade, o IMMU disponibiliza os telefones (92) 3654-8979/3653-4289/3632-2784 e whatsapp 98802-3504.





Com informações da assessoria