Sobe para 7 o número de casos de coronavírus confirmados no AM

Manaus - O Governo do Amazonas anunciou, na tarde desta sexta-feira (20), que subiu para 7 o número de infectados pelo COVID-19 no Amazonas. Casos suspeitos, aguardando o resultado de exames, somam 13 - incluindo um paciente de Coari, município distante 361 km. Os anúncios do Governo, realizados esta semana, por meio de coletivas online, estão suspensos neste fim de semana, sábado e domingo, dias 21 e 22, respectivamente. O próximo Boletim Médico será divulgado na segunda-feira (23). A ordem estabelecida pelo Governo é que os amazonenzes evitem ao máximo sair de casa.

As cirurgias eletivas serão adiadas, conforme a disponibilidade do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os novos casos de infectados no Estado, estão dois pacientes que retornaram de viagem recente de São Paulo, um dos Estados Únicos, além de um outro caso que não há informações sobre a origem de onde possa ter contraído o vírus.

Confira a vídeo reportagem da WEB TV Em Tempo que foi ao ar na manhã desta sexta (20) sobre o coronavírus no Estado: