Serviço de castração de animais suspende atendimento em Manaus

Manaus (AM)- Para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, a Prefeitura de Manaus informa que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vai interromper o serviço de castração de animais a partir de segunda-feira, 23/3.

Serviço móvel

O serviço de castração de cães e gatos é realizado em duas unidades móveis do CCZ, onde circulam por dia diversos tutores de animais, além dos servidores.

“Neste atual estágio do risco de transmissão do novo coronavírus em Manaus, a orientação é para que a população circule pela cidade apenas em casos de extrema necessidade. A suspensão do serviço de castração vai evitar o deslocamento dos tutores de animais e a concentração de pessoas na área de espera das unidades móveis, o que reduz o risco de uma possível transmissão da Covid-19”, esclarece o técnico do CCZ, Jhonata da Silva Calheiros.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa ainda que os agendamentos já programados para a próxima semana terão prioridade para reagendamento quando a situação de saúde pública for normalizada.

Serviço

O CCZ disponibiliza cerca de 600 vagas por mês para castração de cães e gatos, com o agendamento por meio do sistema CCZ Cidadão (ccz.manaus.am.gov.br). São agendadas 48 cirurgias por dia, divididas nos turnos matutino e vespertino.

Mesmo com o agendamento no CCZ Cidadão também suspenso temporariamente, a população ainda poderá acessar o sistema para cadastramento, já aguardando a data para novos agendamentos.

Acessando o sistema, a pessoa interessada deve fazer inicialmente um cadastro que requer nome completo, endereço, CPF, e-mail e número de telefone celular do tutor do animal. Após essa etapa, é necessário acessar o e-mail informado e clicar no link enviado para ativação do cadastro.

Assim que a programação do CCZ for normalizada, o sistema vai apresentar uma agenda mensal de vagas, disponibilizando serviços de castração nas duas Unidades Móveis do CCZ.

Onde ficam as unidades móveis?

Atualmente, uma das unidades Móveis realiza atendimento no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, zona Centro-Sul. A segunda unidade móvel está instalada na Mini Vila Olímpica, localizada na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado.

Enquanto o serviço de castração estiver suspenso, os servidores das unidades móveis irão atuar na prestação dos demais serviços da Semsa, o que envolve também o enfrentamento à Covid-19.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-280-8-280, de segunda a sexta-feira, em horário comercial das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail [email protected]