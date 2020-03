Igrejas católicas de Manaus fecharão a partir de segunda-feira

Catedral Metropolitana de Manaus | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Manaus (AM)- As celebrações nas Igrejas Católicas de Manaus serão realizadas até domingo (22). A partir da segunda-feira (23) todas as celebrações estarão suspensas por 30 dias, conforme determinação do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner, devido ao perigo de contaminação pela pandemia do novo coronavírus, que se alastra pelo mundo e já registra até esta sexta-feira, sete casos na capital do Amazonas.



De acordo com nota distribuída pela Arquidiocesse: "Ficam suspensas as reuniões, encontros de formação, atividades pastorais que reúnam pessoas nas dependências das comunidades e centros de pastoral. Não teremos a celebração pública dos sacramentos. Onde for possível, os presbíteros celebrem a Santa Missa de modo reservado proporcionando que sejam transmitidas aos fiéis por meio das redes sociais, rádios comunitárias ou outros meios disponíveis".

A partir da segunda-feira (23) todas as celebrações estarão suspensas por 30 dias, conforme determinação do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner. | Foto: Leonardo Mota

Ainda de acordo com o arcebispo, "as medidas cessarão em tempo oportuno quando celebraremos a vitória da vida, o triunfo da saúde. Não podemos segurar nossas mãos, mas sentimos que estamos profundamente unidos, caminhando com Jesus. Deus abençoe a todos! Tenhamos a certeza de que a Mãe de Jesus, a Senhora das Dores, a Imaculada Conceição está perto de nós”

