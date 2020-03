Para evitar aglomeração, Prefeitura orienta que bancos organizem filas

A Visa Manaus recebeu denúncias de aglomeração em agências do Centro | Foto: Reprodução Agência Brasil

Manaus (AM) - A Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), da Prefeitura de Manaus, recomenda que os bancos organizem as filas para uso dos caixas eletrônicos, em especial nos dias de maior demanda, como os de pagamento. Na manhã desta terça-feira (24), o órgão recebeu denúncias de aglomeração em agências do Centro, com grande concentração de idosos.

“A orientação para todos os serviços ainda em funcionamento é que o acesso seja coordenado para evitar a proximidade entre os clientes. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nos determinou que tomássemos todos os cuidados na vigilância sanitária, reforçando as fiscalizações e orientações para proteger a população do novo coronavírus”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, pedindo a colaboração de todos os segmentos para garantir o distanciamento seguro. “O ideal é que se mantenha distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, quando as filas forem inevitáveis”, salientou.

A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, direcionou uma equipe de fiscais para apurar a denúncia de aglomeração em frente aos bancos e orientar as agências a aplicar estratégias que atendam aos protocolos de prevenção para o novo coronavírus, causador da Covid-19.

“Além da organização adequada das filas de espera, dentro e fora da unidade, os bancos, como os demais estabelecimentos, devem oferecer álcool em gel 70% para higiene das mãos antes e após o uso das máquinas”, disse a diretora.

Ela recomendou atenção às informações contidas na Nota Técnica (001/2020 - Visa/Subgs/Semsa), disponível no site oficial da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), onde estão reunidas as orientações gerais da Visa Manaus para o enfrentamento do novo coronavírus.

Na nota, a orientação expressa para locais de atendimento ao público, incluindo agências bancárias, é desestimular a formação de fila e manter o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas; reforçar a higienização dos teclados e das máquinas de pagamento; e disponibilizar álcool em gel 70% nas áreas de circulação, nos pontos de entrada e saída dos clientes e próximo aos locais de contato manual frequente, como as máquinas, corrimãos e portas.

No documento, a Visa também orienta para o asseio geral das instalações, o uso preferencial de canais de atendimento remoto para evitar o deslocamento e a aglomeração das pessoas.

Maria do Carmo destacou que a responsabilidade pela condução das estratégias de cuidado é de cada serviço, sendo papel da Visa orientar e fiscalizar ambientes e condutas que possam colocar em risco a saúde da população. “O cenário atual traz novos desafios e é imprescindível que todos façam a sua parte”, alerta.

De acordo com a diretora, diariamente a Visa Manaus tem realizado inspeções para verificar o cumprimento das normas sanitárias gerais e das medidas específicas para a contingência da Covid-19, com equipes de fiscalização em sistema de plantão.





Com informações da assessoria