Vacinação em casa contra Influenza inicia com idosos cadastrados

Manaus (AM) - Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Prefeitura de Manaus iniciaram nesta terça-feira, 24/3, a vacinação contra a gripe em idosos a partir de 60 anos em suas próprias casas. Iniciativa inédita no país, a ação determinada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto é parte da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza e garante que esse público-alvo mantenha o isolamento social recomendado para a prevenção à Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Segundo a chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), enfermeira Isabel Hernandes, a vacina disponível é a trivalente e protege contra os vírus da Influenza A (H1N1), da Influenza B e da Influenza A (H3N2), e a campanha tem como meta imunizar 111.669 idosos na capital do Amazonas, iniciando com o público cadastrado na ESF.

“Mas, mesmo não protegendo contra a Covid-19, a vacinação dos idosos vai auxiliar os profissionais na exclusão do diagnóstico, já que são doenças com sintomas semelhantes. E com menos registro de casos de Influenza, a demanda nas unidades de saúde será menor, possibilitando concentrar um maior esforço no diagnóstico e manejo dos pacientes com sintomas da Covid-19”, explica Isabel.

O trabalho de vacinação casa a casa conta com o apoio de 228 equipes de saúde habilitadas na Atenção Primária da Semsa. Na visita às residências, as equipes são formadas por um vacinador (enfermeiro ou técnico de enfermagem), um registrador e um Agente Comunitário de Saúde (ACS), devidamente identificados.

Para os idosos que não são atendidos pelas equipes das ESFs, a Prefeitura de Manaus disponibilizou um link para cadastramento no site da Semsa (http://semsa.manaus.am.gov.br), que até o início da tarde desta terça-feira, já havia registrado o cadastro de 51 mil idosos. Os dados serão utilizados para que as equipes organizem estratégias de atendimento de casa em casa na vacinação contra a Influenza.

Elogiando a iniciativa para vacinação em casa, a aposentada Elvira Bezerra da Rocha, de 70 anos, atendida pela equipe da ESF vinculada à UBS Vila da Prata, no bairro Vila da Prata, zona Oeste, foi uma das primeiras a receber a vacina contra Influenza. “Agradeço o trabalho que estão fazendo e o empenho das equipes, indo nas casas para eu não precisar ir até uma Unidade de Saúde. O importante é ficar em casa”, alertou Elvira Rocha.

Na próxima semana, a previsão é de que as equipes já iniciem as rotas de vacinação nas residências, para os grupos de idosos que não têm o acompanhamento pela ESF, mas que já fizeram a solicitação on-line.





