Arena Amadeu Teixeira vai abrigar moradores de rua em meio à pandemia

Manaus - Sem atividades esportivas durante a pandemia, a Arena Amadeu Teixeira, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, passará a ser usada como abrigo para moradores em situação de rua. Conforme o governador do Estado, Wilson Lima (PSC), no local é feita uma triagem das pessoas em situação de vulnerabilidade e, em seguida, há uma classificação de risco. A estimativa é que 350 pessoas sejam atendidas diariamente, no espaço.

"A triagem é feita pelas equipes de Saúde, para saber quem faz parte do grupo de risco ou quem sofre de algum problema de saúde grave. Aqui eles tomam banho, recebem roupas novas, kit de higiene e também fazem uma refeição. Aqueles que precisarem de abrigo, podem ficar aqui", frisou o governador em entrevista à imprensa nesta quarta-feira (25).

Ainda conforme Wilson, foi montado um Drive Thru na Arena, onde as pessoas podem fazer suas doações, no período das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.. "Nós estamos precisando de roupas e kits de higiene. Não precisa sair do carro, a pessoa para próximo à bilheteria e as equipes vão até lá pegar a doação", explica.

Medida foi anunciada pelo governador Wilson Lima nesta quarta (25) | Foto: Michell Mello/Secom

Por fim, o governador ressaltou que os moradores em situação de vulnerabilidade podem ficar nas instalações, montadas na Arena Amadeu Teixeira, desde que não haja aglomerações ou túmulo.

Até à tarde da última terça-feira (24), o Amazonas registrou 47 casos confirmados de Covid-19. No início da noite, um dos pacientes, que morava em Parintins (município distante 369 km de Manaus), porém estavam na capital em tratamento, morreu. Ele é a primeira vítima fatal do coronavírus no Estado.