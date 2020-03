Indígenas e o medo de que mais uma doença diminua sua população

Manaus - De milhões de indígenas para pouco mais de 896,9 mil, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai). Esse é o saldo da colonização portuguesa e espanhola no Brasil, iniciada em meados de 1500. Apesar dos conflitos, segundo historiadores e antropólogos, boa parte dos ameríndios foram mortos por doenças trazidas da Europa, dentre elas, a gripe e o sarampo. Em 2020, com a nova doença que já matou mais de 18 mil pelo mundo, a Covid-19, indígenas de diferentes etnias e espaços (urbanos e do interior) demonstram medo de verem mais uma pandemia dizimar os seus.

O artigo 'O impacto da colonização e imigração no Brasil', de Carina Santos de Almeida e Ana Lúcia Vulfe, ambas historiadoras, explica como as doenças foram responsáveis por baixas demográficas que extinguiram aldeias inteiras.

Segundo as pesquisadoras, as doenças infecciosas impactaram a saúde dos ameríndios porque não havia imunidade nos indígenas para as doenças importadas da Europa. No artigo, elas citam Von Martius, autor do livro 'Doenças, Medicina e Remédios dos Índios Brasileiros'.

Indígenas protestam em Manaus contra portarias do Ministério da Saúde, em 2016 | Foto: Bianca Paiva/Correspondente da Agência Brasil

Em sua obra, Martius relata ações propositais dos colonos para dizimar indígenas. "Camisas e outras peças do vestuário 'inficionadas' ou infectadas e deixadas intencionalmente por imigrantes europeus, colonos e portugueses nas matas e proximidades como forma 'maliciosa de revide por conta dos ataques dos índios".

Em reportagem sobre o tema, o Nexo Jornal lembra que até esta segunda-feira (23), não havia casos confirmados de Covid-19 em indígenas no Brasil. Apenas casos suspeitos foram registrados por uma mulher Pataxó na aldeia Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

No Amazonas, a Secretaria de Saúde de Atalaia do Norte, município distante a1136 km de Manaus (linha reta), informou que três indígenas (dois adultos e uma criança) apresentaram sintomas do Covid-19, após contato com estadunidenses. A informação é da agência de notícias Amazônia Real.



Coronavírus, indígenas e a fome

Samela Sateré Mawé, 23, é estudante de biologia na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Mas, além disso, faz parte da Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé (AMISM), que vivem, em sua maioria, no perímetro urbano de Manaus.

"Estamos em isolamento social na sede da associação, mas aqui é como uma comunidade, tem muitas crianças. Idosos não tem nenhum. Mas estamos limitados, já que não podemos ir para o interior porque os transportes navais foram suspensos e nem podemos vender nossos artesanatos. A nossa loja ficou fazia semana passada", comenta Samela.

Samela Sateré Mawé, 23, estudante de biologia | Foto: Lucas Silva

Ela diz que as mulheres estão recebendo doações. "Uma professora da UEA ajudou comprando peixe e deixou aqui para gente. Outra vai dar cesta básica. Tudo o que sabemos sobre o coronavírus é o que vemos na televisão. Ninguém de saúde veio visitar as mulheres indígenas para dar indicações", conta a jovem.

A preocupação delas, segundo Samela é contrair o vírus, mas também sentir o peso que não vender artesanato pode causar, já que boa parte dos indígenas vive da informalidade.

Indígenas relatam medo e sensação de desamparo | Foto: Lucas Silva

Tensão e medo

Marcivana Sateré Mawé é integrante da coordenação executiva da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Segundo ela, indígenas de diferentes etnias que vivem em Manaus, já demonstram preocupações com o coronavírus. Ela cita a vulnerabilidade dessas populações a doenças respiratórias.

"Estamos bem assustados. O medo é grande porque moramos no epicentro da epidemia na região Norte do Amazonas. É ele quem concentra a maior parte dos casos e nós nos sentimos desassistidos. Principalmente os indígenas na cidade, são esses a quem me refiro", comenta Marcivana.

Marcivana Sateré Mawé, coordenadora financeira da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME) | Foto: Vatican Media

Um total de 54 comunidades indígenas com cerca de 30 mil indígenas que vivem de forma comunitária em Manaus, segundo a própria COPIME. Marcivana explica que a preocupação maior é como os indígenas que vivem no perímetro urbano vão ser atendidos em caso de coronavírus. A Coordenação que ela participa soltou uma nota sobre o assunto.

"A COPIME vem manifestar toda sua preocupação com a situação dos povos indígenas que vivem nas cidades, uma vez que o 'Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas', elaborado pela equipe técnica da SESAI, não contempla o atendimento a esses povos [que vivem na cidade], e sabemos que a vulnerabilidade das populações indígenas às doenças respiratórias aumenta o risco de agravamento em caso de contágio pelo novo coronavírus e isso é perigoso para os indígenas que vivem na aldeia ou cidade", diz o texto divulgado.

Além da manifestação de insegurança por parte de assistência na cidade, a mesma nota da COPIME reforça a orientação de que comunidades, associações, grupos e famílias indígenas de Manaus evitem a disseminação do coronavírus por meio de aglomerados de pessoas.

"É preciso que cada um faça a sua parte, FICANDO EM CASA os parentes ajudam a proteger o seu povo e o governo municipal, estadual e federal deve garantir ao povo, levando em consideração sua especificidade, condições para se manter e FICAR EM CASA", finaliza a nota.

Prevenção do coronavírus em indígenas

A Fundação Nacional do Índio (Funai) anunciou na segunda-feira (23) a criação de um grupo de trabalho para articular ações de combate e enfrentamento ao coronavírus. Segundo o órgão, a medida é mais uma ação do governo federal para evitar o contágio da nova doença entre indígenas. A Funai já havia publicado no dia 17 de março a portaria nº 419, que prevê a suspensão de toda e qualquer atividade que implique o contato com indígenas isolados, a fim de preserva-los aos impactos do covid-19.

Em documento publicado neste mês pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, medidas são apresentadas para conter a propagação do novo coronavírus. No plano contingencial, a pasta diz caber à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) a coordenação do Subsistema de Atenção À Saúde Indígena (Sasisus), que é a união de 34 Distritos Especiais de Saúde Indígena (DSEI).

O plano diz ainda que cabe à Sesai coordenar o SASISUS e planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI).

Distrito Especial de Saúde Indígena (Dsei) de cada região é responsável pela saúde indígena básica | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Pelo plano, deve haver por parte da Sesai e do Ministério da Saúde "vigilância; suporte laboratorial; medidas de controle de infecção; assistência; assistência farmacêutica; vigilância sanitária; medidas de saúde em pontos de entrada em terras indígenas; comunicação de risco; e gestão", segundo o texto.

Em outro momento, o mesmo plano de contingência aponta a responsabilidade de indígenas no perímetro urbano para as secretarias de saúde estaduais e municipais, e aconselha que seus próprios planos de contingência sejam feitos junto a um Distrito Especial de Saúde Indígena (Dsei), para levar em consideração essa população.

Saúde no Estado

Em resposta à demanda do portal EM TEMPO, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) reforçou a fala da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, as ações de promoção de saúde e prevenção de doença entre os indígenas são realizadas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs/MS), vinculados ao Ministério da Saúde (MS).

Diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto | Foto: Bruno Zanardo/ Secom

Além disso, a Susam explicou que as ações são realizadas no âmbito de Atenção Básica, por equipe multidisciplinar de Saúde Indígena dos DSEIs/MS. Somente quando o indígena aldeado precisa de uma consulta com um especialista ou de um tratamento especializado que não há na Atenção Básica é que ele passa a ser atendido pela rede estadual (Média e Alta Complexidade).

Sobre os indígenas no perímetro urbano, a secretaria apresentou a fala da coordenadora Estadual de Saúde indígena, Priscila Marques Siqueira. Segundo ela, "as orientações para indígenas que vivem em contexto urbano são as mesmas da população geral, respeitando e considerando a vulnerabilidade sociocultural".

A Susam cita ainda um exemplo para o atendimento diferenciado. "Caso o indígena precise de atendimento em alguma unidade de saúde, a unidade precisa realizar acolhimento mediante sua cultura, por exemplo, caso chegue um indígena que não fale português, a unidade de saúde, por meio de assistência social, deverá entrar em contato com seu DSEI de origem solicitando intérprete".

A secretaria não respondeu como é o procedimento caso um indígena que vive no interior apresente sintomas do Covid-19, mas disse que "a orientação é que sendo ou não indígena, permaneçam em suas casas e só procurem atendimento se apresentarem coriza, febre, tosse forte e falta de ar".