Prefeito de Manaus decreta suspensão da cobrança do Zona Azul

A Zona Azul funciona no Centro e Vieiralves | Foto: Zamanaus

Manaus - Medidas já anunciadas pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para fazer frente aos efeitos econômicos e sociais provocados pelo novo coronavírus, foram publicadas na edição 4.806 do Diário Oficial do Município (DOM), uma delas é o decreto 4.792, que suspende o pagamento do serviço de estacionamento rotativo, o Zona Azul.

O prazo é de 30 dias, período pelo qual a concessionária do serviço Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE Ltda. estará dispensada do pagamento da outorga da concessão. Também neste caso caberá à Ageman fiscalizar o cumprimento do contrato.

O Zona Azul oferta, aproximadamente, 3,4 mil vagas no Centro de Manaus e na área do Vieiralves, na zona Centro-Sul de Manaus. A medida leva em consideração a redução na atividade comercial e a prevenção à saúde dos monitores do sistema também.

Com informações da assessoria