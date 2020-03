Coronavírus: Ufam suspende calendário letivo por prazo indeterminado

Manaus - Em decorrência do novo coronavírus, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) suspendeu o calendário do ano letivo de 2020 por tempo indeterminado. A decisão foi assinada pelo reitor da Instituição, Sylvio Mário Puga, considerando as declarações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a necessidade redução da transmissão da nova Covid-19.

A Ufam já estava com as aulas temporariamente suspensas desde o dia 16 de março. A primeira suspensão das atividades duraria apenas 15 dias . A nova decisão foi proferida após reunião realizada na quarta-feira (25), no Comitê Interno de Enfrentamento ao Surto de Coronavírus da Universidade Federal do Amazonas, criado pela portaria nº 646/2020.

Em documento público divulgado na internet, a Instituição diz ainda que "possui um número expressivo de estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica e que não dispõe de recursos tecnológicos para acesso aos conteúdos ministrados na modalidade EAD" (ensino à distância)", sendo essa uma das razões para a suspensão do ano letivo.

No mesmo texto, fica determinado que a universidade não pode ter os serviços essenciais interrompidos, mas sim realizados de forma remota.

Veja a decisão completa:

Decisão | Foto: Divulgação

Vice-reitor infectado

Vice-reitor Jacob Cohen | Foto: Reprodução

No dia 18 de março, o vice-reitor da instituição, o médico Jacob Cohen, contraiu o novo coronavírus . Segundo a Ufam, ele testou positivo no dia 16 de março, depois de retornar de uma viagem a São Paulo. O médico já havia recebido contraprova negativa para Covid-19 e era considerado 'caso descartado' pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Segundo informações fornecidas pelo próprio vice-reitor, ele esteve com um grupo de 25 colegas norte-americanos e canadenses no programa “Oftalmologia humanitária”, onde ele acredita ter contraído a doença.