Governo do AM recebe ajuda de empresas no combate ao Covid-19

Manaus - As ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) realizadas pelo Governo do Amazonas têm ganhado mais força com doações recebidas de empresas do setor privado de diversos segmentos, que têm se comprometido com a causa. Equipamentos de manufatura, eletroeletrônicos, utensílios e produtos de higiene estão sendo doados diariamente e encaminhados de acordo com as necessidades das instituições.



Na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu 20 máquinas de costura doadas pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus e Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Amazonas.

Os equipamentos irão reforçar o trabalho realizado por internos do sistema prisional na confecção de máscaras de proteção que serão destinadas às áreas da Saúde e Segurança Pública do Estado. De acordo com a Seap, a meta é produzir 10 mil máscaras semanalmente.

Recofarma

Ao longo da última semana, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), recebeu da Recofarma Indústria da Amazônia Ltda. 41 mil litros de álcool 70% em estado líquido, que serão distribuídos conforme as demandas.

Videolar, Magistral e Pharmacos

Ainda no segmento industrial, a empresa Videolar-Innova S.A realizou a doação de 6.500 tampas para embalagens de álcool em gel. Além disso, a empresa de bebidas Magistral doou cinco mil garrafas PET de 250 ml, que serão utilizadas como embalagens de álcool em gel. A Pharmacos, por sua vez, está produzindo e embalando 100 litros de álcool em gel que também serão doados assim que finalizado o processo de fabricação.

Positivo, Bemol, TV Lar

No ramo de aparelhos eletroeletrônicos, a Positivo Tecnologia está realizando a doação de 20 notebooks, modelo Vaio, com alta performance, que serão destinados para auxiliar no trabalho da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). As empresas Bemol e TV Lar fizeram doações de colchões e itens de cama e banho, respectivamente. Os produtos doados serão utilizados no abrigo emergencial para acolhimento de pessoas em situação de rua, instalado na Arena Amadeu Teixeira.

Organizações envolvidas

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) esclarece que, além de materiais, o Governo também está recebendo doações de serviços por meio das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). São elas: Movimento Comunitário Vida e Esperança; Janell Doyle; Casa de Sara; Desafio Jovem de Manaus; Nova Aliança Modalidade: Pessoas em Situação de Rua; Centro de Formação Vida Alegre; Associação Mãos Amigas - AMA; Instituto de Ação Social Vida e Saúde do Amazonas (IASVISAM); Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer); Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop); Pastoral do Povo da Rua; Associação O Pequeno Nazareno (OPN); Arquidiocese de Manaus; Cáritas Arquidiocesana; Pastoral do Migrante; Inspetoria Santa Teresinha; Inspetoria Laura Vicuna; e Missão Vida.

A Sejusc afirma que, até o início da tarde desta quinta-feira (26/03), as equipes atuantes no abrigo emergencial (Arena Amadeu Teixeira) receberam cerca de 400 doações de voluntários individuais. Entre os materiais estão produtos de higiene pessoal, roupas e alimentos, que serão destinados às pessoas em situação de rua.

Para doações em maior quantidade, oriundas de empresas privadas, é possível entrar em contato com a Sejusc por meio do telefone (92) 99324-5933.





