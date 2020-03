AM registra mais 30 casos de Covid-19 e transmissão já é comunitária

Manaus - Os casos de novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas deram um salto e neste sábado (28) de 81 para 111 pessoas contaminadas. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e Governo do Estado, por meio de live no Facebook. No boletim, também foi anunciado que a partir de agora a transmissão já é considerada comunitária no Estado. Isso significa que o vírus já se espalha entre pessoas que não viajaram para países ou outros estados com altos índices de casos.

São 30 novos casos distribuídos pelo Amazonas desde o último boletim, realizado na tarde desta sexta-feira (27). Com os novos números Manaus agora soma 105 casos. No interior, quatro municípios registraram casos confirmados, que são: Parintins (2), Manacapuru (2), Santo Antônio do Içá (1) e Boca do Acre (1). Até o momento apenas um óbito causado pelo Covid-19.

Segundo a FVS-AM, no Amazonas já foram realizados 728 testes. Destes, 607 foram processados, sendo que 111 resultaram positivos e 121 estão sob investigação das autoridades de saúde.



Transmissão comunitária

Diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde-AM, Rosemary Pinto | Foto: Bruno Zanardo/ Secom

A FVS-AM também informou na tarde deste sábado (28) que a transmissão comunitária já acontece no Amazonas. Na prática, significa que foi reconhecido pela fundação que agora o vírus circula no Estado entre pessoas que não viajaram.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, reiterou a "necessidade dos casos brandos ficarem em casa". Segundo ela, a fundação não saberá o número de casos totais, porque é mais importante que "as pessoas que apresentarem quadros brandos prefiram ficar em casa para evitarem a disseminação do vírus e assim não lotarem as unidades de saúde. Deixem os atendimentos para casos graves", orientou a diretora.

Indígenas ainda não confirmados pela FVS

Até o fechamento dos últimos dados, a FVS não confirmou a contaminação de dois indígenas da etnia Tikuna, que foram anunciados pelo município de Santo Antônio do Içá. Os dois homens viajaram na mesma embarcação (lancha Cristal I) que o médico que atende a região estava. Ele foi o primeiro caso confirmado em Santo Antônio do Içá depois de voltar de uma viagem que fez para os Estados de Santa Catarina e Paraná.