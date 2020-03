Presidente Figueiredo realiza ação contra coronavírus

MANAUS - A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo em união com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e a Polícia Militar do Amazonas fizeram neste sábado (28) uma operação para orientar os comerciantes e moradores das comunidades do Ramal da Morena (KM 87, AM-240) sobre medidas de prevenção contra o Covid-19.

Uma reunião com os comunitários da Comunidade PDS da Morena, foi realizada para tratar do isolamento imposto pelos próprios moradores.

A visita em cada estabelecimento e residência, foi de forma educativa e orientativa, como tem sido feita nos últimos dias dentro do Município.

Na oportunidade, muitas dúvidas e notícias falsas foram esclarecidas pelo Secretário Municipal de Governo, Cel. Dan Câmara e pelos agentes da FVS.

"Nós estamos aqui para orientar a população em relação como devem funcionar os estabelecimentos comerciais e garantir que isso seja seguido por todos, para que nós possamos ser atingidos o menos possível." Ressalta Câmara.

Na comunidade PDS da Morena, os moradores fizeram uma cancela para impedir a entrada de pessoas que não moram na vila, a ideia é viver isolados em comunidade, garantindo que ninguém possa ser infectado pelo Coronavirus.

"A comunidade está de parabéns, iniciativas como essa devem ser adotadas por mais comunidades para que tenhamos consciência do quão perigoso é esse inimigo invisível, e nós estamos felizes em saber que as pessoas estão colaborando para previnir o Covid-19." Conclui Cel. Dan.





*Com informações da assessoria da Prefeitura de Presidente Figueiredo