AM tem 151 casos de Covid-19 e Delphina Aziz contratará 600 servidores

Manaus - Na coletiva on-line do Governo do Estado, nesta segunda-feira (30), foi anunciada a contaminação de 151 pessoas por Covid-19 em todo o Estado. Entre os 11 novos casos registrados de ontem [domingo] para hoje, existem dois do interior: mais um paciente de Parintins e um outro de Novo Airão.

Ainda durante a coletiva, o secretário de saúde, Rodrigo Tobias, informou sobre a importância da contratação de novos servidores antes do aumento da pandemia.

“Cerca de 600 novos servidores da saúde serão contratados para trabalhar no hospital Delphina Aziz. Médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, entre outros profissionais estão na lista para contratação. O intuito é preparar a equipe da saúde para os próximo meses, onde será o pico da doença. Acreditamos que a demanda de profissionais será grande”, contou o secretário.

Além do secretário estadual de saúde, esteve presente na coletiva a presidente-diretora da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.