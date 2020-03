Amazonas tem 151 casos de Covid-19 e quatro pessoas curadas

| Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus - Na coletiva on-line do Governo do Estado, nesta segunda-feira (30), foi anunciada a confirmação de 151 pessoas contaminadas pelo coronavírus em todo o Estado. Entre os 11 novos casos registrados nas últimas 24 horas, existem dois do interior, sendo mais um paciente de Parintins e outro de Novo Airão.

Além do secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, esteve presente na coletiva a presidente-diretora da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.



No geral, são 124 pacientes em isolamento domiciliar, 22 pessoas internadas em hospitais, sendo cinco no Delphina Aziz e 17 na rede privada. Internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), são 11.

Covid-19 no interior

O coronavírus já chegou em oito dos 61 municípios do Amazonas, sem contar com a capital. De acordo com a FVS cerca de 80% das cidades do interior já receberam o kit de amostras para testes entregue pelo Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen).

“Dos casos registrados temos, três pacientes em Parintins, dois em Manacapuru, dois em Itacoatiara e um paciente nos municípios de Santo Antônio do Içá, Boca do Acre, Anori e o novo registro, em Novo Airão. O Lacen possui 110 amostras em investigação”, informou, Rosemary.

Recursos humanos

Ainda durante a coletiva, o secretário de saúde, Rodrigo Tobias, informou sobre a importância da contratação de novos servidores antes do aumento da pandemia. Assista ao pronunciamento:

“Cerca de 600 novos servidores da saúde serão contratados para trabalhar no hospital Delphina Aziz. Médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, entre outros profissionais estão na lista para contratação, que deve acontecer ate o dia 7 de abril. O intuito é preparar a equipe da saúde para os próximo meses, onde será o pico da doença. Acreditamos que a demanda de profissionais será grande”, contou o secretário.

Curados

Quatro pacientes já estão recuperados da doença. Os testes com cloroquina já estão sendo realizados nos pacientes que estão internados em rede pública. Logo, a FVS irá informar sobre o avanço das pesquisas.

