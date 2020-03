Alunos residentes da Ufam receberão R$ 600 como auxílio-moradia

Universidade Federal do Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) aumentou de R$ 300 para R$ 600 o auxílio-moradia pago por mês a 485 estudantes de Manaus do interior em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O reajuste do benefício é temporário e considera as “graves consequências do coronavírus (Covid-19) na economia mundial”.



A concessão de mais R$ 300 será pago a partir deste mês até quando perdurar a suspensão das atividades presenciais da Ufam, não podendo ultrapassar o mês de maio, quando encerra a vigência do edital.

A ufam suspendeu, no último dia 16 de março, as atividades presenciais, por tempo indeterminado.

No adendo, a universidade cita a “necessidade de ampliar o valor do Auxílio Moradia tendo em vista que o público-alvo é formado por discentes na cidade de Manaus em situação de inquilinato.