Bebê de 1 ano e 4 meses está infectado pelo coronavírus em Parintins

Parintins - Aumentou para três o número de casos de pessoas infectadas pelo o Covid-19 em Parintins (município distante 369 km de Manaus). Conforme nota da Prefeitura do município, o terceiro e mais recente caso é o de um bebê de 1 ano e 4 meses - morador da comunidade Vila Bente, na zona rural da ilha Tupinambarana. O paciente apresentava quadro febril e dermatológico no dia 18 de março, vindo para sede do município no dia 20 para avaliação médica.

No último balanço divulgado pelo Governo do Amazonas, segunda-feira (30), o Estado tinha 151 casos confirmados da doença e o registro de dois mortos.

Conforme a note, antes de ir à Unidade Básica de Saúde, a criança passou, junto com os responsáveis, por uma agência bancária para saque de um benefício.

Após consulta médica, "o bebê retornou para a comunidade de origem. Dois dias depois, não houve melhora do quadro e uma benzedeira foi procurada pela família em uma outra comunidade próxima".

Ainda conforme a Prefeitura do município, no dia 25, os responsáveis pelo bebê procuraram a unidade de saúde de referência da região, onde o paciente infectado foi avaliado, detectado dificuldade respiratória e foi prontamente encaminhado para a sede do município de Parintins, onde, inicialmente, foi diagnosticado apenas com pneumonia.

“Houve a coleta de amostra para Covid-19 pela Vigilância em Saúde do município, com resultado positivo ontem, 30 de março”, informou a Prefeitura.

Histórico de casos no município

A primeira morte por coronavírus no Amazonas foi a de um morador de Parintins, que teve o diagnóstico da doença em Manaus e estava em tratamento no Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte da capital. O empresário Geraldo Savio da Silva, de 49 anos, morreu na noite do dia 24 de março. Ele havia sido internado na unidade no último dia 21.

Conforme a prefeitura de Parintins, o município já registrou três casos da doença, uma morte e 30 casos descartados. 33 casos foram notificados e 79 pessoas estão em monitoramento pela Secretaria de Vigilância em Saúde do município.

Segunda morte