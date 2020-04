No AM, vítimas falam sobre as consequências do abandono paterno

Manaus – Em um período de dez anos, o Brasil registrou um número de mais de 1 milhão de famílias formadas por mães solo e conta com 5,5 milhões de pessoas sem o nome do pai no registro de nascimento, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Amazonas, vítimas do abandono paterno relatam a ausência da figura masculina em suas vidas e demonstram a força da presença feminina.

Não obter o reconhecimento da paternidade é uma fatalidade presente na vida de milhões de pessoas, entre crianças, jovens e adultos no Brasil. É um assunto de extrema relevância, e, caso não seja dada a devida atenção, pode trazer complicações difíceis de mensurar no futuro.

Giullia Martiniano, 19 anos, universitária e empreendedora, explica que – como era muito nova quando o pai saiu de casa - não entendeu muito bem o que estava acontecendo e o porquê ele estava indo embora. “Convivemos pouco tempo já que ele e minha mãe se casaram quando eu tinha somente seis anos, mas mesmo ele não estando comigo desde o início da infância, a falta que ele fez foi enorme”, esclarece.

Ela também conta que, nesse momento, a mãe e as avós foram mulheres que estiveram ao seu lado e nunca permitiram que nada faltasse em sua vida. A presença de figuras femininas deu forças para que Giullia pudesse continuar. “Hoje em dia eu não sinto tanta falta dele, mas ainda me dói pensar que minha vida poderia ter sido melhor com um pai presente. Afinal, a figura paterna faz muita falta dentro de uma casa. Mesmo tendo o apoio da família, meus conflitos internos não foram solucionados e muita coisa foi desencadeada por conta desse abandono”, confessa.

Uma jovem professora de 22 anos, que preferiu não se identificar, conta que o pai a deixou com apenas um ano e meio de idade. Segundo ela, o que mais dói é ver outras pessoas tendo experiências com seus pais e o seu próprio pai não estar ao seu lado. “Sempre foi muito duro ver os pais das minhas amigas fazendo declarações de amor em seus aniversários ou quando passaram na faculdade. Faz anos que ele sequer fala comigo”, explica.

Não ter as mesmas experiências que muitas crianças e jovens têm com os pais podem gerar traumas para a vida toda | Foto: Reprodução/Internet

Ela afirma que nunca realmente precisou da figura paterna, mas que lhe causa tristeza saber que ele sempre fingia que a jovem era importante, mas nunca realmente demonstrava. No entanto, apesar do trauma, ter crescido rodeada de mulheres fortes e independentes, geraram nela um sentimento de emancipação.

Beatriz Trindade, 20 anos, universitária, revela uma experiência parecida e dolorosa. O pai não quis assumir a paternidade e, desde o início, a mãe da estudante foi sozinha. Somente quando ela tinha sete anos, a figura paterna optou por aproximar-se de Beatriz. “Foi muito difícil na época entender o porquê ele tinha vindo até mim se não era para ficar. Senti muita raiva, tristeza e todas as minhas expectativas foram quebradas. Foi um grande choque de realidade”, relata.

As mulheres da vida da jovem também foram as responsáveis por ajudar no momento de dificuldade e o avô e o tio acabaram suprindo o papel que era do pai. “Sempre tive apoio emocional da minha avó, principalmente na época em que minha mãe não morava comigo. Mas minha mãe também fazia o que podia, dada a distância que existia entre nós. Nessa situação, meu avô e meu tio preencheram o papel que era dele”, explica.

Ela revela que foi prejudicada diversas maneiras, mas que a compreensão é o melhor caminho para o perdão. A jovem deixa claro que é necessário perdoar a si mesmo para se livrar do sentimento de culpa e compreender que cada pessoa conta com uma trajetória e faz suas próprias escolhas.

“Três sentimentos são decorrentes dessa ausência: rejeição, culpa e medo de abandono. Até entender e aprender a lidar com eles, sabotei muitas relações por ter projetado esse trauma nelas. Minha autoestima também foi muito prejudicada e essa é uma das feridas mais difíceis de cicatrizar. Por isso acredito que, quanto mais rápido entendemos que o campinho para o perdão é a compreensão, mais depressa nos livramos da culpa. Todos somos capazes e merecemos ser queridos por aqueles que nos acolhem”, encerra.

Danos à autoestima podem ser observados como consequência do abandono | Foto: Getty Images

Danos à saúde mental

A psicóloga Taís Monteiro, 25 anos, descreve que a infância é um momento crítico no desenvolvimento do indivíduo e que o abandono paterno pode influenciar de forma direta na história de cada um. “Isso irá influenciar na forma como a criança ou o jovem lidam com seus relacionamentos futuros, podendo apresentar problemas interpessoais de relacionamento e até mesmo problemáticas envolvendo a vida profissional e amorosa”, ressalta.

Taís também explica que na comunicação intrapessoal, ou seja, nos pensamentos e reflexões, problemas também podem existir. Além disso, o sentimento de insegurança por ter sido abandonado pode ser responsável pelo desenvolvimento de doenças na saúde mental, como ansiedade, depressão, baixa autoestima e diversos tipos de transtornos.

Ela declara que é sempre importante lembrar que, apesar do abandono ser para sempre uma parte da vida do indivíduo, ele não o define. “Estamos em constante mudança e tendo novas aprendizagens, desta forma se pode ressignificar o abandono. No entanto, algumas pessoas podem precisar de uma ajuda mais especializada, então eu indico sempre a ajuda da psicologia. Afinal, não precisamos ser reféns do nosso passado, ele não deve definir toda uma história de vida”, finaliza.